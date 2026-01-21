Jackpot hơn 257 tỷ đồng có chủ

Tại kỳ mở thưởng tối 20/1, vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 có dãy 04-20-26-28-37-41. Giải thưởng này có trị giá hơn 257 tỷ đồng và đã được tích lũy trong hơn ba tháng. Như vậy, sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, khách hàng này có thể nhận về trên 231 tỷ đồng.

Vietlott sẽ công bố kênh phát hành vé trúng thưởng này sau khi hoàn thành việc tra soát. Bên cạnh giải cao nhất, hãng xác định được 32 khách trúng giải nhất (40 triệu đồng), 2.622 giải nhì (500.000 đồng) và hơn 56.600 giải ba (50.000 đồng).

Cùng ngày, giải thưởng Max3DPro cũng có 15 vé trúng giải đặc biệt. Mỗi giải này trị giá 2 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh thu của công ty xổ số đạt 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm ngoái, Vietlott ghi nhận 32 triệu lượt trúng với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng.

Sau 9 năm kinh doanh, hãng xổ số điện toán này đã trả thưởng cho khách hàng gần 1 tỷ USD. Mức này tương đương trên 2.800 tỷ đồng mỗi năm. Tính đến cuối 2025, Vietlott sở hữu 6.230 điểm bán hàng qua thiết bị đầu cuối. Kênh phân phối qua điện thoại có 3,7 triệu tài khoản, tăng 1,2 triệu so với cuối 2024.