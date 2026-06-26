Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lần thứ 2 trúng ở đặc khu Phú Quốc

Từ tối 25-6 đến sáng 26-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã liên tục chúc mừng những khách hàng may mắn ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang trúng giải độc đắc vé số An Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại Phú Quốc. Ảnh: ĐLVS Việt Hằng

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 25-6, giải độc đắc (dãy số 991913) và giải an ủi được các đại lý xác định trúng tại đặc khu Phú Quốc.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé và trúng giải an ủi 8 vé là đại lý vé số Việt Hẳng ở Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Hiện, 11 vé An Giang trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trước đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 4-2, giải độc đắc (dãy số 543109) trúng tại đặc khu Phú Quốc. Nơi đổi thưởng vẫn là đại lý vé số Việt Hằng.

Như vậy, kể từ khi Phú Quốc trở thành đặc khu của tỉnh An Giang thì đây là lần thứ 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại "đảo ngọc".

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 26-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.