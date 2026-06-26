Loại rau dại mọc đầy đồng mùa nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười: Nghe tên lạ tai, ăn một lần là nghiện

Rau hẹ nước: thứ đặc sản "lộc trời" ban tặng mùa nước nổi

Tại vùng Đồng Tháp Mười phía xã Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh), người dân đón mùa lũ về không chỉ với niềm vui tôm cá đầy đồng, mà còn bởi sự háo hức chờ mong một món ăn dân dã đặc trưng: rau hẹ nước. Món rau dại này khi được dùng để chấm mắm cá lia thia đã trở thành hương vị tuổi thơ, làm "nghiện" bất cứ ai từng một lần nếm thử.

Khung cảnh mênh mông sóng nước, nơi những người nông dân bắt đầu hành trình săn "lộc trời" từ tờ mờ sáng, không khí lao động trên cánh đồng đã vô cùng tất bật và rộn ràng.

Ở những khu ruộng có "lộc trời", người dân rủ nhau đến nhổ hẹ, tiếng nói cười râm ran vang vọng cả một góc nước mênh mông. Công việc này đòi hỏi người nông dân phải cúi gập người, ngâm mình nhiều giờ liền dưới dòng nước bạc.

Khác với hẹ cạn thường có lá dày, bề ngang hẹp và màu xanh sẫm, hẹ nước sở hữu những chiếc lá mỏng, xốp, mềm mại và hơi trong suốt với màu xanh nhàn nhạt. Ở giữa lá có một đường gân trắng chạy dọc, thoạt nhìn khá giống lá sả nhưng lại mỏng manh hơn nhiều. Khi ăn, lá hẹ nước mang đến cảm giác mềm, xốp nhưng lại giòn sần sật, để lại hậu vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi.

Sau khi nhổ xong, người dân dựng những tấm bạt tạm ngay trên mặt nước ngập để tiến hành sơ chế, phân loại rau.

Công đoạn giũ bùn đất đòi hỏi sự tỉ mỉ để giữ cho cọng hẹ không bị dập nát.

Hẹ nước được dội rửa cẩn thận nhiều lần bằng nước sạch để rũ bỏ hoàn toàn lớp phèn và bùn đất bám ở gốc.

Dù cuộc mưu sinh trên những cánh đồng mùa lũ chưa bao giờ là điều dễ dàng, thế nhưng, mùa nhổ hẹ mang về nguồn thu nhập trang trải cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Mỗi ngày lao động, một người nông dân có thể kiếm được ít nhất 300.000 - 400.000 nghìn đồng. Thậm chí, những chủ ruộng hẹ có thể thu về vài chục triệu đồng trên mỗi hecta.

Anh Thông (xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) phấn khởi chia sẻ: "Nhờ mùa nước, nhờ nhổ hẹ mà người dân sống khỏe. Ngày 2 vợ chồng nhổ hẹ cũng kiếm được 600.000 - 800.000 đồng".

Không chỉ là một loại rau dân dã tuyệt hảo khi ăn kèm với các món kho, món lẩu mắm, hẹ nước còn được biết đến như một vị thuốc quý trong Đông y với tên gọi "trạch tả", có tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu rất tốt.

Mùa nước nổi mang theo phù sa, mang theo cả thức quà quý giá của thiên nhiên. Những bó rau hẹ nước không chỉ làm phong phú thêm mâm cơm gia đình, mà còn thắp lên niềm vui, niềm hy vọng về một cuộc sống no ấm hơn cho những người nông dân cần mẫn vùng Đồng Tháp Mười.