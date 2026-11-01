California Fitness 'lỡ hẹn' 31/10: Vẫn nợ thuế hàng tỷ đồng và đòi thu thêm tiền hội viên

Hết hạn tạm đóng cửa, California Fitness chỉ hẹn mở lại hai cơ sở

Tối 31/10, California Fitness & Yoga cập nhật kế hoạch khôi phục hoạt động sau nhiều ngày liên tiếp đóng cửa các phòng tập trên toàn quốc. Tuy nhiên, thay vì thông báo mở cửa trở lại hàng loạt địa điểm đã tạm ngừng từ cuối tháng 10, doanh nghiệp cho biết mới chỉ có hai cơ sở dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/11.

Cụ thể, hai địa điểm được lên kế hoạch mở cửa là California Lapen Center tại Vũng Tàu và California Pegasus Plaza tại Biên Hòa. Đối với những câu lạc bộ còn lại, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục tạm ngừng hoạt động để thực hiện các điều chỉnh cần thiết về vận hành.

California Fitness chưa công bố thời điểm mở cửa trở lại của những phòng tập này, đồng thời gửi lời xin lỗi hội viên vì việc gián đoạn dịch vụ kéo dài.

Ngày 25/10, thương hiệu phòng tập cao cấp này thông báo tạm dừng ba cơ sở tại Hà Nội gồm Cali Hàng Da, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City từ ngày 26/10 đến hết ngày 31/10. Trước đó, cơ sở Cali Times City cũng được thông báo tạm đóng cửa trong khoảng thời gian từ ngày 25/10 đến hết ngày 31/10.

Những địa điểm khác như Mac Plaza, Sky City, Somerset West Point và Vincom Star City cũng lần lượt tạm ngừng hoạt động với thời hạn kết thúc vào cuối tháng 10. Tại TP. HCM, nhiều cơ sở như Landmark 81, Gigamall, Thảo Điền Pearl và Thủ Đức cũng thông báo tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian tương tự.

Dù các thông báo ban đầu không đưa ra cam kết chắc chắn sẽ mở cửa trở lại ngay ngày 1/11, việc California tiếp tục kéo dài thời gian tạm ngừng khiến kỳ vọng của nhiều hội viên sau mốc 31/10 chưa thể trở thành hiện thực. Đặc biệt, Hà Nội, thị trường từng tập trung nhiều phòng tập cao cấp của California Fitness, vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào được xác nhận thời điểm khôi phục hoạt động.

(Ảnh minh họa)

Hệ thống California Fitness hiện chỉ còn ba cơ sở đang hoạt động trên cả nước, gồm Cali Ba Tháng Hai, Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square, đều thuộc khu vực phía Nam. Con số này giảm mạnh so với quy mô 35 câu lạc bộ được ghi nhận trong năm 2025.

Diễn biến này xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga, công khai xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trong video đăng tải ngày 19/10.

Trong thông điệp này, ông Dane Fort thừa nhận những hạn chế trong chiến lược tăng trưởng và quản lý vận hành của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc và đưa ra phương án giải quyết những tồn đọng. Theo đó, thời hạn 30 ngày sẽ kết thúc vào khoảng ngày 19/11, thời điểm California được kỳ vọng công bố rõ hơn giải pháp đối với các hợp đồng hội viên dài hạn cũng như những nghĩa vụ tài chính chưa được hoàn tất.

Đòi thu thêm tiền bị hội viên phản ứng

Theo danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế TP. HCM công bố, tính đến kỳ tháng 9/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California, có địa chỉ tại số 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP. HCM, còn nợ thuế hơn 4,35 tỷ đồng. Đây là pháp nhân vận hành chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga tại Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội TP. HCM, tính đến cuối tháng 9/2026, trụ sở chính của California Fitness chậm đóng hơn 9 tỷ đồng bảo hiểm xã hội liên quan đến 416 người lao động, với thời gian chậm đóng kéo dài bảy tháng. Trong khi đó, chi nhánh tại Hà Nội cũng ghi nhận khoản chậm đóng hơn 5 tỷ đồng liên quan đến 319 lao động.

Như vậy, tổng số tiền thuế còn nợ và bảo hiểm xã hội chậm đóng được công bố tại các đơn vị trên đã vượt 18 tỷ đồng.

Trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên, huấn luyện viên của hệ thống cũng phản ánh tình trạng chậm thanh toán lương, hoa hồng và các khoản thu nhập khác. Giữa lúc chưa giải quyết xong những tồn đọng tài chính, California Fitness tiếp tục gây tranh cãi khi đề xuất phương án thu thêm tiền để từng bước khôi phục hoạt động phòng tập.

Theo nội dung khảo sát được doanh nghiệp triển khai ngày 31/10, California dự kiến áp dụng một gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện tại. Đối với khách hàng mới, mức phí được đề xuất là 999.000 đồng/tháng.

Khác với mô hình bán các gói hội viên dài hạn và thu tiền trước, phương án mới cho phép khách hàng thanh toán từng tháng. California cho biết mục đích là tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ trong giai đoạn tái cấu trúc.

Khảo sát mới chỉ tập trung vào ba cơ sở gồm Cali Ba Tháng Hai tại TP. HCM, Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City tại Hà Nội. Doanh nghiệp đặt mục tiêu có 3.000 hội viên bày tỏ sẵn sàng tham gia tại mỗi địa điểm để đánh giá khả năng khôi phục hoạt động.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được số lượng hội viên theo mục tiêu, California cũng không bảo đảm các phòng tập sẽ chắc chắn mở cửa trở lại. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào điều kiện tài chính, năng lực vận hành và những yếu tố liên quan. Doanh nghiệp khẳng định việc tham gia khảo sát không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán, cũng không tự động thay đổi các điều khoản trong hợp đồng hội viên hiện tại.

Đối với quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, California đưa ra ba phương án gồm bảo lưu quyền lợi, chuyển đổi giá trị còn lại sang những dịch vụ khác theo thỏa thuận hoặc tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án xử lý. Dù vậy, đề xuất thu thêm tiền vẫn vấp phải phản ứng từ nhiều hội viên, đặc biệt là những người đã chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sở hữu thẻ tập dài hạn hoặc trọn đời.