Hơn 200 tỷ phú thế giới sắp đi du thuyền sang Việt Nam

Vịnh Hạ Long dự kiến đón các siêu thu thuyền cùng dàn tỷ phú thế giới vào tháng 1/2025 nhân Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu. Ảnh: Ambassador Cruise

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, tháng 1/2025, TP Hạ Long sẽ đăng cai Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu (Art for Climate Halong Bay). Sư kiện dự kiến có hơn 80.000 người tham gia, trong đó có hơn 200 tỷ phú đến từ châu Âu. Các tỷ phú sẽ đến Hạ Long bằng du thuyền cá nhân.

Theo ban tổ chức, Di sản thế giới vịnh Hạ Long được chọn tổ chức lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu, địa điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cao. Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp còn có hệ sinh thái đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và áp lực của con người.

Hiện, mỗi ngày có khoảng 4.000-6.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão Yagi, hầu hết các hoạt động du lịch trên vịnh đã sớm trở lại bình thường.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023).

Việt Nam đang là điểm đến ưa thích của nhiều tỷ phú thế giới. Hồi cuối tháng 8, tỷ phú Ấn Độ Dilip Shanghvi - nhà sáng lập tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma), đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam trong gần hai tuần lễ với lịch trình du lịch Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Hồi tháng Ba, nhà sáng lập Tập đoàn Microsof Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd có chuyến du lịch kéo dài 5 ngày tại Đà Nẵng. Hồi tháng Hai, tỷ phú Ấn Độ Anmol Dinodiya - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu toàn cầu PL Global Impex Pte Ltd tổ chức đám cưới xa xỉ với bạn gái Anmol Garg trong ba ngày tại Hạ Long.

