Bộ Công Thương thông tin quan trọng về xăng E10 và các vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm

Trong đó, không ít người lo ngại về chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực sản xuất phối trộn loại xăng mới này tại Việt Nam.

Bộ Công Thương: Vẫn duy trì xăng E5 RON92 hết năm 2030

Bộ Công Thương cho biết, kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng (hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch), sang việc sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, E10 (pha 5% và 10% etanol vào xăng khoáng) là chủ trương tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 53).

Trong đó, quy định thời gian thử nghiệm từ ngày 01/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5; từ ngày 01/12/2017 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.

Người dân đổ xăng sinh học E10 tại nhiều trụ xăng tại Hà Nội (Ảnh: NT).

Thực hiện nội dung của Quyết định 53, sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã được chính thức phân phối trên toàn quốc từ 01/01/2018.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, kế hoạch phân phối xăng E10 không thực hiện được.

Ngày 07/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam (Thông tư 50).

Nội dung chính của Thông tư 50 là kể từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31/12/2030.

Theo Bộ Công Thương, trong văn bản của các tổ chức như Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Cục Đăng kiểm, các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định: Hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, tránh mọi nguy cơ (dù là rất nhỏ) có loại xe quá cũ không tương thích với E10, Bộ Công Thương đã quyết định vẫn duy trì xăng E5RON92 như Thông tư 50 đã quy định.

Về nguồn cung etanol (E100), với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, lượng E100 cần khoảng 100.000 m3/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng, phối trộn xăng E10?

Về năng lực phối trộn, báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tính đến ngày 23/4/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học.

Trong đó, có 03 doanh nghiệp, với công suất phối trộn là Petrolimex 455.000 m3/tháng (đang mở rộng lên 550.000 m3/tháng); PVOil 320.000 m3/tháng; Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) 120.000 m3/tháng.

Tổng công suất của 03 doanh nghiệp này là khoảng 890.000 m³/tháng, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m3/tháng thì năng lực phối trộn của 03 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5); Có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Từ 1/6, trên phạm vi cả nước, đồng loạt bán xăng sinh học E10 RON95, vẫn duy trì xăng E5 RON92

Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn, công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m3/tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m3/tháng trong tháng 5/2026 và 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường.

Bộ cho biết, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92, nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật.

Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10RON95. Do đó, phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh.

Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu.

PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15/5/2026.

Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5/2026.

"Có thể nói, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình", đại diện Bộ Công Thương thông tin.