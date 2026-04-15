Hội đồng Vàng Thế giới: Dấu hiệu chu kỳ tăng giá mới của vàng khi dòng tiền đổ vào các quỹ Trung Quốc

Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa đưa ra báo cáo đáng chú ý liên quan đến dòng tiền chảy đầu tư vàng tại Trung Quốc.

Theo đó, giá vàng suy yếu đáng kể trong quý 1/2026 do tác động từ tình hình chiến tranh Iran, đồng USD và lợi suất kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, nhu cầu của nhà đầu tư và nhà bán buôn tại Trung Quốc lại tăng mạnh, với dòng vốn ETF đạt mức kỷ lục, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng tận dụng cơ hội để bổ sung thêm dự trữ vượt mức trung bình.

Chỉ số giá vàng LBMA tính bằng USD đã giảm 12% trong tháng 3/2026 do chịu áp lực về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tương lai. Chỉ số SHAUPM cũng ghi nhận mức giảm tương tự là 11%, mặc dù sự mất giá của đồng nội tệ Trung Quốc đã có phần chững lại.

Ray Jia lưu ý rằng sự suy yếu trong tháng 3 đã làm giảm bớt mức tăng của vàng trong cả quý 1/2026.

Ray Jia cho biết: Giá vàng quốc tế tính bằng USD và giá vàng chuẩn của Trung Quốc tính bằng nhân dân tệ đều tăng 7% trong quý 1/2026. Mặc dù trải qua một quý đầy biến động đối với vàng, nhưng dấu hiệu phục hồi đã xuất hiện vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Mặc dù giá vàng giảm nhẹ trong tháng 3, nhưng nhu cầu vàng bán buôn đã kết thúc quý 1 với sự phục hồi theo chu kỳ.

Dữ liệu tại WGC cho thấy, các ngân hàng, cửa hàng kim hoàn và nhà tinh luyện đã rút 134 tấn vàng từ Sàn giao dịch Vàng Nhà nước Trung Quốc (SGE) trong tháng 3, đánh dấu sự phục hồi 57% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự phục hồi trong tháng 3 chủ yếu mang tính mùa vụ, phản ánh số ngày làm việc nhiều hơn trong tháng 3 (22 ngày so với 14 ngày trong tháng 2) và việc bổ sung hàng tồn kho sau Tết Nguyên đán của các bên tham gia ngành.

Ray Jia tin rằng việc giá vàng giảm cũng khuyến khích việc bổ sung hàng tồn kho mang tính cơ hội.

Các quỹ ETF vàng của nước này cũng liên tục chứng kiến dòng vốn chảy vào trong suốt quý 1/2026.

Các quỹ ETF vàng của Trung Quốc đã ghi nhận dòng vốn chảy vào trong bảy tháng liên tiếp, với 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ đô la Mỹ) trong tháng 3, tương đương với mức tăng 8,4 tấn trong lượng nắm giữ.

Giá vàng trong nước giảm mạnh không làm gián đoạn sự quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc đối với các quỹ ETF vàng. Trong tháng 3, chỉ số chứng khoán CSI300 giảm 6% và đồng nội tệ mất giá 0,8% so với đô la. Những yếu tố này, kết hợp với nhu cầu trú ẩn an toàn do cuộc chiến Mỹ-Israel xâm lược Iran và căng thẳng địa chính trị khu vực tiếp diễn đã hỗ trợ hoạt động mua vào các quỹ ETF vàng nội địa.

Tính riêng quý 1/2026, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua tổng cộng 59 tỷ nhân dân tệ (8,5 tỷ đô la Mỹ, tương ứng 50 tấn tấn vàng) vàng ETF, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại xét theo quý tại Trung Quốc.

Ray Jia cho biết, quý 1/2026 là quý Trung Quốc mua vàng mạnh nhất từ trước đến nay: Tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng Trung Quốc – được hỗ trợ bởi sự tăng giá và dòng vốn đổ vào – đã tăng 26% lên 304 tỷ nhân dân tệ (44 tỷ đô la Mỹ) và lượng vàng nắm giữ tăng lên 298 tấn.

Chuyển sang thị trường hợp đồng tương lai, Jia lưu ý rằng, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vàng của Trung Quốc tháng 3/2026 đã giảm 12% so với tháng trước, xuống mức trung bình 443 tấn/ngày.

Sự sụt giảm này theo Ray Jia phần lớn là do sự biến động giá vàng thấp hơn và hiệu suất giá vàng suy yếu, những yếu tố đã làm giảm sự quan tâm của các nhà giao dịch.

Trong suốt quý 1/2026, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vàng tại Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải (SHFE) đạt trung bình 468 tấn/ngày, cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 265 tấn/ngày.

Việc giá vàng giảm cũng là một lợi thế cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tận dụng mức giá chiết khấu để tích trữ vàng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã công bố đợt mua vàng hàng tháng thứ 17 liên tiếp vào tháng 3. Lượng vàng bổ sung 5 tấn trong tháng 3 lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2025, đã đẩy lượng vàng dự trữ chính thức của Trung Quốc lên 2.313 tấn.

Hiện tại, vàng chiếm 9% dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, giảm so với mức 10% hồi tháng 2, chủ yếu do giá vàng giảm trong tháng 3. Việc mua vàng liên tục trong suốt quý đã giúp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tích trữ thêm 7 tấn vàng, mức cao nhất kể từ quý 1 năm 2025.

Theo số liệu mới nhất từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cũng tăng trong những tháng đầu năm.

Nhập khẩu ròng đối với vàng của Trung Quốc trong tháng 1/2026 đạt 77 tấn, tăng đáng kể so với xuất khẩu ròng 6 tấn năm ngoái. Nhập khẩu ròng tháng 2 tăng lên 96 tấn, cao hơn 63 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được củng cố bởi nhu cầu ổn định trong tháng, và sự phục hồi của giá vàng nội địa cũng thúc đẩy sự quan tâm của các nhà nhập khẩu.

Nói về xu hướng giá vàng, Ray Jia chỉ ra rằng mặc dù quý 2 là mùa thấp điểm truyền thống đối với tiêu thụ trang sức ở Trung Quốc, nhưng có thể sẽ có sự tăng trưởng nếu giá vàng ổn định.

Nhu cầu đầu tư có thể được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm và thiếu các cơ hội đầu tư trong nước khác – nhưng diễn biến giá vàng vẫn sẽ là yếu tố then chốt trong quyết định của nhà đầu tư.