Vụ Hoàng Hường bị khởi tố: Làm từ thiện nhiều thì có được giảm nhẹ?

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường) cùng 2 em rể của Hường và 3 nhân viên.

Bên cạnh các hoạt động kinh dẫn tới vi phạm và bị khởi tố, Hoàng Hường còn được nhiều người biết đến với các hoạt động từ thiện được chính bị can này đăng tải trên trang cá nhân.

Từ đây, nhiều bạn đọc thắc mắc: Người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý ra sao? Trường hợp Hoàng Hường làm nhiều hoạt động từ thiện liệu có được xem xét giảm nhẹ hình phạt hay không?

Bị can Hoàng Hường. Ảnh: VTV

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, nhiều năm qua, tình hình về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng khi bị xử lý hình sự theo Điều 221 BLHS có thể phải đối diện với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Về việc Hoàng Hường làm từ thiện nhiều có được giảm án hay không thì cần căn cứ vào quy định tại Điều 51 BLHS để xem xét.

Khoản 1 Điều 51 BLHS không quy định việc làm từ thiện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuy nhiên khoản 2 Điều 51 quy định khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác(không thuộc tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS) là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Do đó, nếu bị truy tố và đưa ra xét xử, về lý thuyết việc làm từ thiện nhiều sẽ là căn cứ để HĐXX xem xét và quyết định có phải tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, nếu có thì việc này sẽ được ghi trong bản án.

Mặt khác, khi quyết định hình phạt Tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của BLHS, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt.

"Thực tế, bên cạnh nhiều cá nhân làm từ thiện xuất phát từ tâm với mong muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn thì vẫn còn một số đối tượng dùng chính số tiền do phạm tội mà có để làm từ thiện nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, làm tấm bình phong che giấu các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với những đối tượng này pháp luật lại càng phải xử lý nghiêm khắc hơn để răn đe", Luật sư Sơn nêu quan điểm.