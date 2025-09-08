Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ án kẹo Kera

Hành vi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C01 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT).

Thực phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER lên ý tưởng hợp tác. Thùy Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông CER nhận 70%.

Do vậy, cơ quan điều tra xác định Thùy Tiên cùng các cổ đông CER là chủ sở hữu kẹo Kera, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về chất lượng, nguyên liệu, thành phần các chất trong sản phẩm.

Hoa hậu Thùy Tiên lúc chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, Thùy Tiên tìm cách "né trách nhiệm" để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh cá nhân.

Đầu tháng 3/2025, theo đề nghị của Tiên, Công trao đổi với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp thức việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng - đơn vị quản lý Thùy Tiên. Mục đích để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu kẹo Kera về mặt truyền thông. Khi có hợp đồng này sẽ chỉ thể hiện Tiên là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo Kera của Công ty CER.

Sau đó Tiên nhờ Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng ký hợp đồng với Công ty CER và được đồng ý. Nội dung hợp đồng do trưởng phòng kinh doanh của Sen Vàng phối hợp soạn thảo.

Theo yêu cầu của Thùy Tiên, Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ vào ngày 7/3/2025 nhưng đề ngày 5/12/2024, để khớp với việc lần đầu Thùy Tiên lên sóng quảng cáo kẹo Kera hôm 12/12/2024.

Sản phẩm kẹo Kera.

C01 xác định, những người ở Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty CER. Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng cáo, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Sen Vàng.

Sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty CER để hợp thức hóa việc quảng cáo kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, Tổng giám đốc mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng. Việc này để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Sen Vàng.

C01 kết luận, Công ty Sen Vàng và các cá nhân của công ty không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng cho Thùy Tiên. Bởi thế hành vi của họ không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.

6 buổi livestream 'thổi phồng' kẹo Kera thu về 17,5 tỷ đồng

Theo kết luận, Lê Tuấn Linh trực tiếp chỉ đạo bộ phận nhãn hàng và truyền thông Công ty CER xây dựng nội dung quảng cáo sản phẩm để chuyển cho Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Dựa vào đây, ba KOL có thông tin để chia sẻ tại các phiên phát sóng trực tiếp.

Trên các kênh Tiktok cá nhân của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã diễn ra 6 buổi livestream quảng cáo, giới thiệu công dụng và bán sản phẩm, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên góp mặt ở 3 phiên phát sóng trực tiếp.

Tại các phiên livestream, Tiên, Linh, Hằng liên tục giới thiệu, quảng bá về công dụng của sản phẩm kẹo Kera sai sự thật. Quang Linh nói "một viên kẹo sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc của mọi người vì cái phần rau củ quả bổ sung chất xơ"; "không có rau thì đã có sản phẩm "rất là dễ ăn như thế này".

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Kera là một loại kẹo bổ sung chất xơ, dinh dưỡng cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho người không ăn rau giống mình. Trong mỗi viên kẹo có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng với các loại vitamin".

Trên thực tế, cơ quan điều tra xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo rất thấp - chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, nhưng nhóm này lại quảng cáo thổi phồng công dụng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream. Ảnh: Cắt từ video

Trong phiên livestream đầu tiên hôm 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo. Nhân với giá 129.000 đồng một hộp, phiên livestream đã thu về 400 triệu đồng.

Nhận thấy có lợi nhuận cao, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận và được nhóm CER đồng ý cho sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu). Cùng lúc, nhóm CER nhìn ra cơ hội tiêu thụ tốt nên bàn bạc về cách quay dựng các video quảng cáo, thổi phồng sản phẩm.

Công ty CP Asia Life do Nguyên Phong làm Chủ tịch được nhóm Chị Em Rọt đặt hàng để sản xuất kẹo. Sau khi tự công bố sản phẩm, Công ty Asia Life bắt đầu sản xuất kẹo Kera tại nhà máy ở tỉnh Đăk Lăk. Từ ngày 6/12/2024 đến 3/3/2025, Công ty Asia đã dùng hơn 240 kg 10 loại bột rau củ quả để sản xuất ra gần 168.000 hộp kẹo Kera thành phẩm. Trong đó, đã xuất bán cho Chị Em Rọt 160.127 hộp, hơn 4.000 hộp đang chuẩn bị giao, 3.800 hộp vẫn để ở nhà máy và tặng 4 hộp kẹo thành phẩm cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng chi phí nguyên vật liệu và bao bì để sản xuất 160.127 hộp kẹo là 2 tỷ đồng. (trong đó nguyên vật liệu là 1,2 tỷ đồng). Sau đó, Asia Life bán cho CER để thu về tổng cộng 5,6 tỷ đồng. Như vậy, C01 kết luận Asia Life đã thu lợi bất chính 2,9 tỷ đồng.

Do tin tưởng vào các quảng cáo sai sự thật của người nổi tiếng, 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera với tổng số 17,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 40.700 khách hàng đã mua hơn 67.000 hộp kẹo trên Tiktok, còn lại hơn 62.000 hộp kẹo được bán qua Fanpage Facebook.

C01 kết luận, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã quảng cáo sai sự thật để lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.