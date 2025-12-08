Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Ngày 8/12, TAND TP HCM cho biết chưa nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đối với bản án về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) cũng chấp nhận mức án 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) 3 năm tù về cùng tội danh.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường, người bào chữa cho Thùy Tiên cho biết đã gặp cô tại trại giam tuần trước và thống nhất không kháng cáo. Thùy Tiên và các bị cáo sẽ thi hành án sau khi bản án có hiệu lực, nếu VKS không kháng nghị.

"Nếu kháng cáo, vụ án có thể mất 4-6 tháng để được xét xử phúc thẩm. Trong khi Thùy Tiên nói cô rất áp lực mỗi khi ra tòa, nên chấp nhận bản án sơ thẩm", luật sư Cường chia sẻ.

Thùy Tiên tại phiên tòa sơ thẩm 19/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, tại phiên xử hôm 19/11, Thùy Tiên và các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Bản án sơ thẩm xác định, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác.

Các bị cáo thống nhất kịch bản Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Cá nhân Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi, thổi phồng công dụng của loại kẹo này; đưa thông tin sai sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ". Trong hai tháng quảng cáo, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Kết quả giám định kết luận thành phần kẹo Kera không có 10 loại bột rau củ, quả như công bố trên nhãn và bản tự công bố của công ty mà có chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng không được ghi trên nhãn.

Hằng Du Mục trước giờ tòa tuyên án, chiều 19/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Quá trình xét xử, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng, cho biết dự án kẹo Kera xuất phát từ mong muốn hỗ trợ nông dân nhưng do thiếu kinh nghiệm nên xảy ra sai phạm. Cô xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả cổ đông và coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Quang Linh cũng bày tỏ ăn năn vì đã phát ngôn sai sự thật, khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm, mong được sớm trở về với gia đình để tiếp tục làm việc có ích.

Hằng Du Mục thừa nhận sự tắc trách, khuyên các KOL cần kiểm chứng thông tin trước khi quảng cáo. Khi nhắc đến hai con nhỏ, cô nghẹn giọng, nói con út một tuổi khủng hoảng khi thiếu sữa mẹ và cả hai bé phải liên tục đổi chỗ ở. Cô mong được sớm trở về chăm sóc con. Các bị cáo khác cũng gửi lời xin lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Theo điểm b, khoản 3 của điều luật này, trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn.