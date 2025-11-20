Làm rõ lời khai "công ty quản lý hưởng lợi 30%" từ hợp đồng với Thùy Tiên

Sen Vàng lên tiếng trước lời khai của Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Trước lời khai của hoa hậu Thùy Tiên rằng công ty quản lý là Sen Vàng hưởng lợi 30% từ các hợp đồng của cô, cư dân mạng xôn xao với nhiều nghi vấn. Trước sự ồn ào của mạng xã hội, Sen Vàng chính thức lên tiếng.

Theo đó, Sen Vàng khẳng định: "Tại tòa sơ thẩm ngày 19-11, lời khai của Thùy Tiên về việc công ty quản lý "hưởng 30%" gây nhầm lẫn Sen Vàng có liên quan lợi ích trong dự án kẹo Kera. Trên thực tế, đây là tỷ lệ chia lợi nhuận thương mại theo hợp đồng quản lý nghệ sĩ, không áp dụng cho sản phẩm do Thùy Tiên tự triển khai và không liên quan sản phẩm kẹo Kera. Ở phần tuyên án, HĐXX nêu rõ Sen Vàng không tham gia sản xuất, quảng bá, thương thảo và không hưởng bất kỳ khoản thu nào từ kẹo Kera".

Ngày 19-11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù. Tất cả bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

HĐXX cũng nhận định các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên) không tham gia bàn bạc, trao đổi quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera… Công ty không đàm phán, trao đổi nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo với các cổ đông công ty. Việc Thùy Tiên tham gia quảng bá, giới thiệu kẹo Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng. Nhận định của HĐXX giống với kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT hồi tháng 9-2025.

Sen Vàng lấy phí quản lý 30%

Hoa hậu Thùy Tiên sau khi nghe án phạt

Ngày 7-3, sau khi Thùy Tiên đề nghị Công ty Sen Vàng ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, hợp đồng đã được ký để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên về mặt truyền thông, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. HĐXX nhận định hành vi của các cá nhân trong công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Hồi tháng 9, liên quan vụ án kẹo Kera của Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đưa nhận định các cá nhân của công ty Sen Vàng không trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Điều này đồng nghĩa với việc con số 30% Thùy Tiên nhắc trước tòa hoàn toàn không liên quan gì đến Kera. HĐXX và Thùy Tiên chỉ trao đổi để làm rõ phần hợp đồng thương mại giữa công ty và Thùy Tiên trước khi xảy ra vụ Kera.

"Tỉ lệ 30% được Thùy Tiên nhắc đến, đây là cơ chế chia lợi nhuận thương mại trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ mà Thùy Tiên ký với công ty trước đó. Cơ chế này được áp dụng rộng rãi trong ngành giải trí cho các hoạt động thương mại thông thường như hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay đại diện hình ảnh. Vì vậy, việc Thùy Tiên nhắc đến tỉ lệ này trong phần xét hỏi không đồng nghĩa với việc Sen Vàng hưởng phần trăm từ dự án kẹo Kera" - phía Công ty Sen Vàng nhấn mạnh.