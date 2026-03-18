Chấn động vụ khởi tố dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Từ "ngôi sao" phốt pho đến thảm cảnh "bán tháo", 2.000 tỷ bay màu

Như trước đó Dân Việt thông tin về vụ án vừa xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) do Bộ Công an khởi tố. Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.

Cùng với đó là hành vi khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại DGC diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trong tổng cộng 14 bị can đã bị khởi tố, danh sách xuất hiện cả hai cha con ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đào Hữu Huyền (bên trái) và ông Đào Hữu Duy Anh (bên phải). Nguồn: bocongan.gov.vn

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố vì 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự.

Ông Đào Hữu Duy Anh, bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước khi xuất hiện thông tin khởi tố gây chấn động, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay (17/3) ghi nhận một phiên giao dịch đầy hứng khởi. Chỉ số VN-Index tăng mạnh, sắc xanh lan tỏa trên toàn bảng điện tử, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Trong đó, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng "thẳng tiến" lên mốc 75.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1.600 đồng, tương đương 2,2% so với phiên trước.

Sự thăng hoa của cổ phiếu DGC trong phiên sáng được tiếp sức mạnh mẽ bởi 'cú hích' từ thị trường phốt pho vàng toàn cầu. DGC vốn được giới chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá như một "ngôi sao" vì phốt pho vàng. Đặc biệt, kể từ khi Mỹ đưa ra sắc lệnh kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng vào ngày 18/2/2026 - xác định phốt pho nguyên tố là vật liệu chiến lược đối với an ninh quốc gia. Theo đó, giá mặt hàng này đã vọt tăng gần 20%, kỳ vọng củng cố đà tăng trưởng cho "gã khổng lồ" Hóa chất Đức Giang.

Tại website của mình, DGC cũng giới thiệu nhà máy Phốt pho vàng do Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai khai thác có công suất 24.000 tấn mỗi năm, với hai lò điện 48MW và hiện đang là nhà máy Phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam.

Sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ, Anh, Đài Loan, Chile, Nam Phi.. Tại báo cáo thường niên năm 2024, DGC nhận định rõ xu hướng mới của thế giới bao gồm AI, pin lithium… khiến nhu cầu sản phẩm phốt pho vàng tăng cao, từ đó, vị thế của DGC được củng cố vững chắc.

Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai tại KCN Tằng Loỏng, Lào Cai. Nguồn: Ducgiangchem.vn

Thế nhưng, niềm vui của nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu DGC đã bị "dập tắt" ngay trong phiên chiều nay (17/3), sau khi thông tin hàng loạt lãnh đạo bị khởi tố được công bố. DGC "sập" mạnh, dù VN-Index vẫn duy trì được đà tăng nóng. Cùng với đó là hoạt động bán tháo từ giới đầu tư.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, DGC giảm sàn 5.100 đồng/CP, về chốt phiên tại 68.800 đồng/CP.

Dư bán DGC 12,6 triệu cổ phiếu, trong khi đó khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ đạt hơn 7,5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu DGC kết phiên giao dịch ngày 17/3 ở mức 68.800 đồng/CP. Ảnh: TradingView

Với đà “rơi” này của DGC, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã “bay” 1.937 tỷ đồng. Tại DGC, ông Đào Hữu Huyền trước khi bị bắt góp 18,3% vốn, tương ứng 69,7 triệu cổ phiếu DGC.