Sau lệnh giải tỏa, chợ cá Yên Sở vẫn tấp nập buôn bán

Nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, chợ cá Yên Sở (ngõ 78 đường Đỗ Mười) từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng thủy sản cho Thủ đô. Chợ rộng hơn 6.000 m2, có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Hiện chợ đang có hơn 50 tiểu thương kinh doanh, chủ yếu buôn bán cá và cho xe từ các tỉnh về thuê chỗ giao dịch.

Dù hình thành tự phát, chưa được quy hoạch chính thức, khu chợ này vẫn cung cấp khoảng 30% lượng cá tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, chợ sẽ phải giải tỏa trước ngày 30/4 để phục vụ việc lập lại trật tự đô thị.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đã qua gần một tuần sau thời điểm giải tỏa, hoạt động buôn bán tại chợ vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Tại khu vực nội khu và cổng chợ, hoạt động giao thương vẫn diễn ra sôi động khi phần lớn các ki-ốt duy trì hoạt động bình thường.

Các ki-ốt kinh doanh tại chợ cá Yên Sở chủ yếu mang tính tạm bợ, nhiều mái che đã rách nát, ổ điện han gỉ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, thoát nước, phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Trước khu vực chợ, xe tải chở cá liên tục ra vào để bốc dỡ hàng hóa. Không ít thời điểm, phương tiện dừng đỗ ngay dưới lòng đường, chắn ngang vỉa hè khiến tuyến đường vốn là lối đi chung của khu dân cư trở nên chật hẹp.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đi ngược chiều tại khu vực đầu đường Đỗ Mười diễn ra phổ biến, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Sau nhiều năm mưu sinh tại chợ cá Yên Sở, đa số tiểu thương đồng thuận với chủ trương di dời khu chợ. Tuy nhiên, phương án bố trí mới vẫn còn những băn khoăn. Ông H., kinh doanh tại đây gần 20 năm, bày tỏ sự đồng thuận với chính sách nhưng lo ngại về năng lực đáp ứng của hạ tầng mới. “Địa điểm mới phải đáp ứng được các điều kiện đặc thù về điện, nước. Nếu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, các hộ kinh doanh sẽ khó làm ăn khi chuyển đi”, ông H. cho biết.

Trước đó, thông tin về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sau khi di dời, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết: Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng được giữ nguyên hiện trạng tổ chức hoạt động kinh doanh thủy hải sản, qua đó bố trí các hộ kinh doanh vào buôn bán tại dự án, ổn định hoạt động.

Khu đất này rộng hơn 4.500 m2 cách vị trí cũ 300 m được bố trí xây dựng làm nơi kinh doanh mới, hiện đang trong lộ trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Theo bà Nguyễn Thị Ten, Giám đốc HTX Sở Thượng, dự án đã hoàn tất các hạng mục văn phòng, kho bãi, đồng thời đảm bảo hạ tầng thoát nước, xả thải đấu nối vào hệ thống thành phố và đạt chứng nhận an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Dù đã có phương án bố trí chỗ kinh doanh mới, nhiều tiểu thương vẫn chọn cách duy trì hiện trạng tại chợ cũ do còn băn khoăn về điều kiện vận hành tại khu vực dự án.