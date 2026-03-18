Bố con ông Đào Hữu Huyền bị bắt, cổ phiếu DGC của Hoá chất Đức Giang “bay” 3.760 tỷ đồng

Sau phiên giảm sàn thê thảm hôm qua (17/3), ngay từ giờ mở cửa thị trường chứng khoán phiên 18/3, cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HOSE: DGC) tiếp tục duy trì đà bán tháo – giảm sàn.

Theo đó, cổ phiếu DGC giảm 4.800 đồng/CP xuống chỉ còn 64.000 đồng/CP. Dư bán ở mức giá sàn DGC có thời điểm gần đạt 30 triệu đơn vị. Trong khi gần đây, khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân mỗi phiên chỉ là 7,5 triệu đơn vị.

Sau 2 phiên giảm sàn, DGC đã mất 9.900 đồng/CP, tương đương 13,4% khiến vốn hóa thị trường Hóa chất Đức Giang “bay” 3.760 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC có thị giá 64.000 đồng/CP sáng 18/3. Ảnh chụp màn hình: TradingView.

Trong năm 2026, thông tin giá phốt pho vàng tăng mạnh giúp cổ phiếu DGC đạt đỉnh 80.900 đồng/CP trong ngày 12/3. Nếu so với mốc "đỉnh" này, DGC đã giảm 16.900 đồng/CP, tương đương 20,9% khiến vốn hóa thị trường Hóa chất Đức Giang hao hụt 6.418 tỷ đồng.

Sự sụt giảm của DGC ập tới sau khi thông tin vụ án liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền được cơ quan điều tra Bộ Công an công bố. Trong đó, ông Huyền bị khởi tố vì 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự.

Cùng với DGC, một doanh nghiệp nữa do ông Đào Hữu Huyền điều hành trong vai trò Chủ tịch HĐQT là Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) cũng “rơi tự do”.

Trong phiên 17/3, PAT giảm 11.000 đồng/CP, tương đương 12,76%, xuống 75.200 đồng/CP. Tới đầu phiên 18/3, PAT giảm thêm 10.600 đồng/CP, tương đương 13,5% xuống 67.900 đồng/CP.

Như vậy, chỉ sau hơn 1 phiên giao dịch, PAT đã giảm 17.900 đồng/CP, tương đương 20,9%. Vốn hóa thị trường Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam giảm 448 tỷ đồng.

Cổ phiếu PAT trên sàn UPCoM rớt còn 67.900 đồng/CP trong sáng ngày 18/3. Ảnh chụp màn hình: TradingView.

Về hoạt động kinh doanh, PAT vừa trải qua kỳ Quý IV/2025 tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt mốc doanh thu đạt 502 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng hoá chiếm 80%, cộng thêm sự “phình” to 77% chi phí tài chính nên lãi thuần của doanh nghiệp chỉ còn 80,3 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước.

Dù Quý IV ghi nhận sự sụt giảm, nhưng luỹ kế cả năm 2025, PAT vẫn ghi nhận lãi ròng 347,4 tỷ đồng, tăng trưởng 31,1% so với năm 2024. Kết quả này đến từ giá bán bình quân sản phẩm phốt pho vàng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đi kèm với chi phí bán hàng giảm 17%.

Các cổ phiếu DGC và PAT đồng loạt rớt mạnh đã khiến giá trị thuộc sở hữu của ông Đào Hữu Huyền giảm lần lượt 691 tỷ đồng và 34 tỷ đồng.

Như vậy, khi phiên 18/3 chưa khép lại, sau thông tin bị khởi tố, tài sản của ông Huyền hao hụt 725 tỷ đồng, xuống còn khoảng hơn 4.200 tỷ đồng. Điều đó có thể đánh mạnh vị trí trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam của ông Huyền. Hôm qua, ông Huyền đang là người giàu thứ 35 sàn chứng khoán.