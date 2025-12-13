Xây dựng Khu đô thị thể thao 925.000 tỉ đồng, SVĐ hình Trống Đồng đủ tầm đăng cai Olympic

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội dự kiến xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 13-12, thành phố sẽ xin chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Trống Đồng Stadium là sân vận động lớn thứ hai thế giới sau khi hoàn thành. Ảnh minh hoạ

Đây là "siêu dự án" có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Mục tiêu là đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổ hợp liên hiệp thể thao để Thủ đô Hà Nội đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: Đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà, TP Hà Nội. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành bốn dự án thành phần theo các phân khu chính.

Quy mô dân số của dự án khoảng 800.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Được biết, điểm nhấn của khu đô thị là các công trình thể thao quy mô lớn, trong đó đáng chú ý nhất là Sân vận động Trống Đồng Stadium với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Công trình mang cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô, được đầu tư rất lớn, quan trọng, cấp bách; được lãnh đạo Trung ương, Chính phủ quan tâm sát sao, thường xuyên chỉ đạo.

Dự án này cần được khởi công đồng bộ, đồng thời với các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.