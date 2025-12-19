Toàn cảnh lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic gần 1 triệu tỷ đồng

Sáng 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025), 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng số vốn khoảng 3,4 triệu tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, Hà Nội).

Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu về công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích nổi bật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị có thành tích nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại điểm cầu trung tâm.