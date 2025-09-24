Hé lộ về công ty của Sơn Tùng M-TP và công ty đối tác trong vụ biểu diễn ở sự kiện có trang web cá độ

Công ty của Sơn Tùng lên tiếng về việc bị tố quảng cáo web cá độ

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng tham gia quảng bá trá hình cho một trang web cá độ. Nguồn cơn bắt đầu khi thương hiệu này đăng tải đoạn video màn trình diễn của Sơn Tùng tại một sự kiện âm nhạc ở Đà Lạt cuối năm 2024, đồng thời giới thiệu mình là “nhà tài trợ kim cương” của chương trình.

Công ty M-TP Talent phủ nhận thông tin Sơn Tùng M-TP quảng cáo cho web cá độ.

Chiều 23/9, đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP phủ nhận việc nam ca sĩ liên quan đến thương hiệu cá độ, yêu cầu chấm dứt sử dụng trái phép hình ảnh.

Theo đó, M-TP Talent khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với trang web cá độ nói trên. Đêm nhạc tại Đà Lạt được tổ chức bởi Công ty TNHH TZ Việt Phát và đơn vị này đã trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn với M-TP Talent. Việc thương hiệu cá độ xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận.

Ngay khi phát hiện vụ việc, M-TP Talent đã gửi công văn yêu cầu ban tổ chức giải trình. Trong văn bản phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, phía TZ Việt Phát thừa nhận đã tự ý hợp tác với trang web cá độ mà không thông báo cho nghệ sĩ và ê-kíp, đồng thời gửi lời xin lỗi. M-TP Talent cho biết đang tiếp tục yêu cầu đơn vị tổ chức buộc đối tác dừng ngay việc sử dụng trái phép hình ảnh, đồng thời xử lý dứt điểm các nội dung lan truyền sai lệch.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần M-TP Talent (tiền thân là Công ty TNHH M-TP Talent) được thành lập từ tháng 10/2017. Công ty có trụ sở tại TP.HCM.

Thời điểm mới thành lập, Công ty TNHH M-TP Talent có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Tùng (tên thật của Sơn Tùng M-TP) góp 2,85 tỷ đồng, tương đương 95% vốn. Bà Trần Song Hạnh Nhân góp 150 triệu đồng, tương đương 5% vốn điều lệ. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty lúc này là bà Hạnh Nhân.

Đầu tháng 4/2019, ông Thanh Tùng giảm vốn góp xuống còn 2,4 tỷ đồng, bà Hạnh Nhân giữ nguyên mức vốn góp 150 triệu đồng. Thành viên góp vốn xuất hiện thêm ông Lê Ngọc Châu với 450 triệu đồng, tương đương 15% vốn điều lệ.

Đến ngày 12/6/2020, vị trí Người đại diện pháp luật và Giám đốc được chuyển sang cho ông Nguyễn Thanh Tùng. Cơ cấu cổ đông góp vốn cũng thay đổi. Trong đó Công ty TNHH M-TP Entertainment góp gần 2,8 tỷ đồng (chiếm 92,8% vốn điều lệ) và ông Lê Ngọc Châu góp 216,5 triệu đồng.

Chỉ 13 ngày sau, M-TP Talent tăng vốn lên gấp 10 lần, từ 3 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH M-TP Entertainment góp 27 tỷ đồng (90% vốn điều lệ). Sơn Tùng cũng chính là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Công ty TNHH M-TP Entertainment.

3 cổ đông còn lại là ông Nguyễn Trần Dương góp 300 triệu đồng (1% vốn điều lệ), ông Đặng Trần Hùng góp 600 triệu đồng (tương đương 2%), ông Lê Ngọc Châu góp 2,1 tỷ đồng (7% vốn điều lệ).

Ngày 1/7/2020, Công ty TNHH M-TP Talent thay đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty cổ phần M-TP Talent.

Mối liên hệ giữa TZ Việt Phát và công ty tổ chức show ở Đà Lạt bị dừng sát giờ diễn

Về Công ty TNHH TZ Việt Phát – đơn vị tổ chức đêm nhạc tại Đà Lạt, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 11/2023 bởi ông Huỳnh Quang Việt (sinh năm 1992).

Thời gian đầu, công ty có tên là Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Phát, đăng ký 8 ngành nghề, trong đó bán buôn đồ dùng cho gia đình là lĩnh vực chính, vốn điều lệ chỉ 500 triệu đồng.

Đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này hoàn thành thủ tục đổi tên thành TZ Việt Phát như hiện nay. Tháng 4/2024, công ty của ông Việt tăng vốn gấp 10 lần, lên 5 tỷ đồng.

TZ Việt Phát là đối tác của nhiều công ty biểu diễn lớn, trong đó có công ty thuộc sở hữu của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Bên cạnh TZ Việt Phát, ông Huỳnh Quang Việt còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Phát BT và Công ty TNHH Vin8 Entertainment.

Giám đốc TZ Việt Phát cũng chính là "ông chủ" của Vin8 Entertainment - đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc Happy Day Concert từng vướng lùm xùm hồi tháng 3/2025.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Vin8 Entertainment cũng chính là đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc Happy Day Concert dự kiến diễn ra tại Đà Lạt vào tối 7-8/3/2025. Tuy nhiên, sát ngày diễn ra chương trình, hàng loạt nghệ sĩ thông báo sẽ không tham gia biểu diễn Happy Day Concert.

Trong đó, dàn sao trong các show giải trí Anh trai say hi, Chị đẹp đạp sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng không tham gia chương trình vì có thông tin đơn vị tổ chức liên quan đến hoạt động cờ bạc. Công ty Vin8 phải tạm dừng lịch biểu diễn.

Đại diện Công ty Vin8 cho hay thông tin này bắt đầu từ việc tên của công ty là Vin8 xuất hiện trên các bài viết, hình ảnh quảng cáo cho chương trình đã bị các trang cờ bạc, cá cược cắt ghép thành VinXX. Sự cố đã khiến các nghệ sĩ hiểu nhầm. Ông Việt khẳng định Công ty Vin8 là công ty giải trí, không liên quan đến lĩnh vực khác, đặc biệt là cá cược.