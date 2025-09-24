Nhóm Ưng Hoàng Phúc làm việc với công an, vì sao dư luận gọi tên Sơn Tùng M-TP?

Tên tuổi Sơn Tùng M-TP một lần nữa được dư luận nhắc lại trong bối cảnh ngày 23-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã mời 5 ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng, cùng quản lý và êkíp sản xuất MV Anh em trước sau như một để làm việc vì MV này xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá độ. Nhóm Ngũ Hổ Tướng vừa ra mắt công chúng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Tuy nhiên, ngay sau khi MV công chiếu, nhiều khán giả phát hiện một số cảnh quay có logo trang web cá độ in trên áo diễn viên, ly rượu và cả cảnh lướt giao diện trên điện thoại.

Thông tin với PLO, đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP cho biết công ty TNHH TZ Việt Phát là Ban Tổ Chức của Sự kiện FlyFest 2024 đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Phía ca sĩ Sơn Tùng không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ này, và việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên. Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ. TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với website cá độ với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Công ty TNHH TZ Việt Phát lại sử dụng thông tin, hình ảnh của ca sĩ Sơn Tùng để quảng bá cho website cá độ? Chúng tôi đã liên hệ với ông Huỳnh Quang Việt, Giám đốc Công ty TNHH TZ Việt Phát và đã có câu trả lời.

Trao đổi với PLO vào sáng 24-9, ông Huỳnh Quang Việt, cho biết doanh nghiệp này đã có văn bản xin lỗi ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì sự cố mời nhà tài trợ dính nghi vấn cờ bạc xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng đến công an làm việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Việt xác nhận, ngày 17-10-2024, Công ty TNHH TZ Việt Phát đã gửi văn bản chính thức đến Công ty Cổ phần M-TP Talent, giải trình việc mời OkVIP Media tài trợ truyền thông cho Lễ hội âm nhạc “Fly Fest 24 – Vươn cao 24” tại Đà Lạt.

Theo giải trình, chương trình này được tổ chức nhằm hưởng ứng sự kiện Đà Lạt đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc” của UNESCO và Festival hoa lần thứ X. Mục tiêu là lan tỏa giá trị nghệ thuật, văn hóa, quảng bá hình ảnh Đà Lạt và thu hút khách du lịch.

TZ Việt Phát thừa nhận đã mời OkVIP Media đồng hành mà không nắm rõ đơn vị này thường xuyên quảng bá hoạt động cá cược quốc tế và trò chơi trực tuyến trái phép tại Việt Nam. Việc hợp tác chỉ dừng lại ở việc cho phép xuất hiện logo OkVIP trên backdrop và trình chiếu clip cảm ơn tài trợ.

“Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã lập tức chấm dứt hợp tác với OkVIP, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai đến ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Công ty M-TP Talent vì ảnh hưởng ngoài ý muốn” – ông Huỳnh Quang Việt cho biết.

Cũng theo ông Việt, công ty cam kết các giá trị mang lại đều dựa trên sự rõ ràng, chân thật và tuân thủ pháp luật. Sự cố này là bài học đắt giá để doanh nghiệp thận trọng hơn trong lựa chọn đối tác.

Từ việc liên tiếp có các nghệ sĩ liên quan đến các trang web cá độ, giới chuyên gia nhận định rằng cả nghệ sĩ và đơn vị tổ chức cần phải tự trang bị kiến thức pháp luật để không phạm pháp; đồng thời các nghệ sĩ cần thận trọng hơn trong lựa chọn đối tác, kiểm soát kỹ lưỡng khâu sản xuất để tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và niềm tin công chúng.