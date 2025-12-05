Thực hư 'cú bắt tay điên rồ' giữa Sơn Tùng M-TP và rapper Mỹ

Tâm điểm chú ý của nhạc Việt đang là cái tên Sơn Tùng. Bắt đầu từ thông tin Sơn Tùng có thể kết hợp với Travis Scott, khán giả đổ xô tranh luận. Sau đó, tiếp tục xuất hiện tin người đại diện của Travis Scott đang đến Việt Nam. Có tin đồn giọng ca quê Hưng Yên có thể chi số tiền lên tới "triệu USD" - gấp nhiều lần con số từng bỏ ra cho Snoop Dogg - để nhận cái gật đầu từ Travis Scott.

6 năm trước, cũng từ những tin đồn tương tự, Sơn Tùng khiến khán giả đi từ tranh luận đến bất ngờ vì màn "collab" lịch sử giữa nghệ sĩ Việt và một tên tuổi đình đám của làng nhạc thế giới. Sơn Tùng đã bắt tay với Snoop Dogg khi rapper huyền thoại của làng rap đã ở giai đoạn "xế chiều" sự nghiệp. Lần này, kịch bản cho màn kết hợp giữa Sơn Tùng và Travis Scott còn điên rồ hơn.

Khó tin nếu Sơn Tùng được Travis Scott gật đầu.

Sẽ thế nào nếu Sơn Tùng đứng cạnh Travis Scott?

Đó sẽ là cú nổ của nhạc Việt nói riêng và thị trường âm nhạc châu Á nói chung. Đến nay, Travis Scott chỉ có lần hợp tác hiếm hoi với một nghệ sĩ gốc châu Á, là sản phẩm Deserve cùng Ngô Diệc Phàm. Travis Scott hoạt động chủ yếu ở Mỹ, đã và đang chạm tới đỉnh cao của âm nhạc toàn cầu.

Rapper sinh năm 1991 tiến lên hàng siêu sao nhạc rap từ năm 2018. Đó là dấu mốc của album Astroworld từng đứng đầu Billboard 200 ngay tuần đầu ra mắt. Trong khi đó, tên tuổi của Travis Scott đã nổi tiếng trong giới rap kể từ năm 2015.

Travis Scott sẽ lưu danh vào "sử sách" nhạc rap với vị thế là một trong những rapper dùng auto tune tốt nhất. Travis không phát minh ra auto tune nhưng là người kế thừa xu hướng này từ các bậc đàn anh như T-Pain, để sự sáng tạo và vận dụng vào âm nhạc theo cách riêng. Suốt nhiều năm, Travis Scott ở tốp rapper thống trị nhạc new wave với những chất liệu đặc trưng để mang lên sân khấu và khiến đám đông ở dưới lạc vào cảm xúc điên loạn cùng nhạc rap.

Khi Sơn Tùng bắt tay với Travis Scott, đó là bước tiến so với lần kết hợp đình đám với Snoop Dogg. Phần lớn khán giả đều không tin chuyện này sẽ xảy ra vì Travis Scott hiếm khi hợp tác nghệ sĩ châu Á và chưa có kế hoạch mở rộng thị trường châu Á.

Có 3 cách để màn kết hợp giữa Sơn Tùng và Travis Scott diễn ra. Đầu tiên là sự collad giữa 2 nghệ sĩ, cùng đứng tên sản phẩm, cùng nắm quyền tác giả và thỏa thuận chia sẻ doanh thu. Thứ 2 là Sơn Tùng chi tiền để mời Travis Scott, tương tự Snoop Dogg. Cuối cùng là một bên trung gian đứng ra dàn xếp màn collad, có thể đến từ label (hãng đĩa) hoặc một đơn vị tài trợ.

Với vị thế chênh lệch giữa tầm cỡ của 2 nghệ sĩ, khả năng để kịch bản đầu tiên và thứ 3 xảy ra bằng 0. Sơn Tùng sẽ chi tiền để mời Travis Scott góp giọng cho một verse rap hoặc một phân đoạn trong tổng thể bài hát, sẽ có khả năng xảy ra lớn hơn.

Sơn Tùng cần cú hích quốc tế để vươn tầm.

Cần chơi lớn để đi tắt đón đầu

Ngay lúc này, Sơn Tùng vẫn ở vị thế thống trị nhạc Việt. Nhưng vì đứng ở đỉnh cao quá lâu, sự thống trị của giọng ca quê Hưng Yên đã đến đoạn bão hòa và không còn nhiều tiềm năng để khai phá trên đường đua nhạc Việt. Bằng chứng là vào năm 2024, Sơn Tùng ra mắt 2 MV liên tiếp. Các MV Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau vẫn rất thành công so với mặt bằng chung nhưng đặt lên bàn cân cùng những bản hit của Sơn Tùng chưa phải sự bứt phá.

Vươn ra quốc tế là con đường duy nhất để Sơn Tùng có bước tiến mạnh mẽ cho sự nghiệp. Nam ca sĩ đã thực hiện tham vọng này bằng lần hợp tác với Snoop Dogg, sau đó phát hành một số ca khúc tiếng Anh để đo lường mức độ tiếp cận của khán giả quốc tế. Tuy nhiên, từng "cú đấm" của Sơn Tùng lại chưa đủ lực để thật sự vươn mình ra biển lớn.

Sơn Tùng đã bắt tay với Snoop Dogg khi sức nóng của rapper đình đám đã nguội ở thời điểm 2019, 2020. Nếu là màn hợp tác với Travis Scott, tình thế có thể khác với Sơn Tùng. Vì ngay lúc này, từng động tĩnh của Travis Scott đều gây chú ý trong làng rap thế giới nói riêng và âm nhạc toàn cầu nói chung. Bất kỳ ca khúc nào có sự góp mặt của Travis Scott, cả hệ sinh thái về nhạc số của rapper Mỹ sẽ đổ dồn về, tạo nên lực đẩy rất lớn để cộng sự được hưởng lợi.

Sự kết hợp điên rồ giữa Sơn Tùng và Travis Scott, nếu xảy ra sẽ là bước ngoặt của cả thị trường nhạc Việt. Sau Hãy trao cho anh, nhạc Việt viết tiếp giấc mơ vươn tầm thế giới bằng cơn sốt Hai phút hơn remix hay các trào lưu dance cover từ See tình (Hoàng Thùy Linh) và Gwenchana (7dnight).

Thế nhưng, để thật sự đưa nhạc Việt có sức ảnh hưởng với khán giả quốc tế, cần những ca khúc trọn vẹn gây sốt ở các nền tảng nhạc số. Và để một ca khúc của người Việt thu hút lượng người nghe đủ lớn từ quốc tế, collab cùng các tên tuổi hàng đầu đang là phương án tốt nhất, đi tắt đón đầu để mở rộng phạm vi phủ sóng.

Kể từ Sơn Tùng - Snoop Dogg, chưa có nghệ sĩ khác của nhạc Việt tạo nên các màn collad chỉn chu và bùng nổ như vậy. Và bây giờ, Sơn Tùng vẫn là cái tên hiếm hoi có tiềm năng mời nghệ sĩ lớn collad dựa trên thành tựu cá nhân về nhạc số, tầm ảnh hưởng, tiềm lực tài chính và cả khả năng thu hút nhãn hàng tài trợ đồng hành.