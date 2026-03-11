Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?

Ngày 11/3, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy một trong những mặt hàng trái cây đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng là dưa hấu Gia Lai với mức giá bán chỉ 8.500 đồng/kg.

Đơn cử, tại siêu thị Tops Market (Hà Nội), với một quả dưa hấu Gia Lai có cân nặng khoảng 3kg, tổng giá bán cũng chỉ 25.500 đồng.

Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ bởi thấp hơn so với mặt bằng nhiều loại trái cây hiện nay, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động do ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Không khỏi bất ngờ với mức giá bán niêm yết trên kệ dưa, anh Nguyễn Đăng Tuấn (38 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tính ra chưa đến 30.000 đồng cho một quả dưa hấu to, mức giá này rất mềm để người tiêu dùng không phải lăn tăn trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động".

Trong khi đó, chị Lê Quỳnh (phường Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: "Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, việc giữ mức giá bán thấp đối với nông sản trong nước không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, giúp người dân tiết giảm chi phí sinh hoạt, mà còn thể hiện sự đồng hành với Nhà nước trong nỗ lực ổn định thị trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia".

Được biết, trước đó, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi các hệ thống phân phối đề nghị hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ dưa hấu của địa phương do việc thu mua, tiêu thụ dưa hấu của bà con nông dân đang gặp nhiều khó khăn.

Mức giá 8.500 đồng/kg dưa hấu Gia Lai khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nguy cơ biến động vì giá xăng dầu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, tổng diện tích gieo trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 2.733,9 ha. Trong đó, diện tích đã thu hoạch khoảng 288,4 ha, chiếm 10,55%, với sản lượng khoảng 12.267 tấn. Giá bán tại ruộng hiện dao động 5.000 – 6.000 đồng/kg.

Diện tích chưa thu hoạch và cần được hỗ trợ tiêu thụ còn khoảng 2.412,5 ha, tương đương 89,45%, dự kiến tập trung thu hoạch trong tháng 3–4/2026.

Năng suất tại các địa phương dao động phổ biến từ 38–50 tấn/ha. Phần lớn diện tích còn lại đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung, sản lượng đưa ra thị trường trong thời gian ngắn dự báo tăng mạnh.

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, việc thu mua và tiêu thụ dưa hấu tại một số địa phương hiện đang gặp khó khăn, giá cả bấp bênh, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng. Ảnh: Thanh Tâm

Theo đánh giá của Sở Công thương tỉnh Gia Lai, việc thu mua và tiêu thụ dưa hấu tại một số địa phương hiện đang gặp khó khăn, giá cả bấp bênh, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng.

Do đó, để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp chế biến, phân phối thực phẩm; hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng và các chợ trên cả nước phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ dưa hấu của địa phương.

Ngay sau đó, nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước đã tham gia phân phối dưa hấu Gia Lai với mức giá không lợi nhuận nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông sản.

Quầy hàng bày bán dưa hấu Gia Lai với mức giá 8.500 đồng/kg, tại siêu thị GO! tại Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Thăng Long và GO! Long Biên (Hà Nội) cho thấy dưa hấu Gia Lai được bày bán chủ yếu là dưa ruột đỏ, với trọng lượng mỗi quả dao động từ 1,9 kg đến hơn 3,1 kg, thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Đại diện hệ thống siêu thị GO! cho biết, nhằm đồng hành cùng bà con nông dân tỉnh Gia Lai, hệ thống áp dụng giá bán 7.500 đồng/kg tại các siêu thị khu vực miền Trung và 8.500 đồng/kg tại các siêu thị khu vực miền Bắc và miền Nam.

"Chúng tôi dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn dưa hấu Gia Lai, góp phần giải quyết đầu ra, giúp giá dưa hấu dần ổn định trở lại, đồng thời hỗ trợ bà con nông dân tránh tình trạng thua lỗ hoặc được mùa nhưng rớt giá", đại diện siêu thị cho biết.