Hé lộ 3 giai đoạn then chốt tháo gỡ vướng mắc tại chung cư HH Linh Đàm

3 năm để xử lý 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh

Theo kế hoạch đang được Hà Nội xây dựng, quá trình xử lý được chia thành 3 giai đoạn, kéo dài trong 3 năm.

Trong năm 2026, thành phố tập trung xây dựng cơ chế pháp lý đặc thù, sau đó rà soát toàn bộ công trình, tầng và căn hộ để xác định phương án xử lý. Việc phân loại dự kiến hoàn thành trong tháng 10 - 11, trong khi giá đền bù đối với những trường hợp phải di dời được xác định trong tháng 11 - 12.

Năm 2027, giai đoạn tổ chức di dời đối với các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải xử lý. Chủ đầu tư đồng thời phải chuẩn bị phương án phá dỡ để triển khai ngay sau khi người dân rời khỏi.

Năm 2028, việc phá dỡ dự kiến hoàn thành. Cùng với đó, chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và triển khai tái thiết, cải tạo những hạng mục còn lại.

Lộ trình xử lý kéo dài đến năm 2028, với 3 mốc lớn: phân loại căn hộ, tổ chức di dời và phá dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Phạm Hưng

Danh sách được đưa vào diện rà soát gồm Khu CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Việc kiểm tra không chỉ dừng ở cấp dự án. Cơ quan chức năng dự kiến rà soát cụ thể đến từng công trình, tầng và căn hộ; xác định số lượng, diện tích, vị trí cũng như các vi phạm liên quan đến xây dựng, quy hoạch, đất đai, đầu tư và nghĩa vụ tài chính.

Từ kết quả này, các công trình và căn hộ được phân thành hai nhóm: được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.

Căn hộ phải di dời sẽ được xử lý theo hai hướng

Với những trường hợp buộc phải di dời, Hà Nội dự kiến xác định giá đền bù theo giá thị trường. Sau đó, chủ đầu tư có thể lựa chọn một trong hai phương án.

Phương án thứ nhất, bố trí người dân sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Đối với người thuộc diện được bố trí nhà ở xã hội, phương án dự kiến không yêu cầu bốc thăm, xác định lại đối tượng.

Trong thời gian chờ hoàn thành nhà ở tại Thanh Hà, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Phương án thứ hai, chủ đầu tư thỏa thuận mua lại căn hộ, tòa nhà phải di dời theo mức giá được xác định. Sau khi nhận tiền, người dân có thể mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu mà không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc tự lựa chọn nhà ở theo nhu cầu.

Cư dân phải di dời được đặt trước 2 lựa chọn: chuyển sang nhà mới tại Thanh Hà hoặc nhận tiền theo phương án mua lại căn hộ. Ảnh: Anh Văn

Nhà được giữ lại phải khắc phục vi phạm để được xem xét cấp sổ

Không phải toàn bộ công trình, căn hộ trong 12 dự án đều mặc nhiên phải di dời. Với những trường hợp được xác định đủ điều kiện tồn tại, chủ đầu tư phải khắc phục các vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Sau khi các điều kiện được đáp ứng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Đối với phần diện tích thuộc các căn hộ, tòa nhà đã di dời và phá dỡ, định hướng là ưu tiên phục vụ chính khu dân cư, gồm nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, văn phòng và chỗ đỗ xe.