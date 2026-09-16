Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/9 bật tăng rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/9 tăng giá vàng miếng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/9, giá vàng trong nước ngày 16/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 16/9, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9, tăng mạnh trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/9, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/9 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 61 USD/ounce, lên mức 4.338 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.328 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá trở lại, vượt lên trên mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới biến động sau hai phiên giảm liên tiếp khi giá dầu ở mức cao tiếp tục kích hoạt nỗi lo về lạm phát và khiến triển vọng nâng lãi suất gần như trở thành điều chắc chắn trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo các chiến lược gia, thị trường vàng đã phản ánh khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất trong tuần này, sự thiếu chắc chắn lớn nhất không nằm ở đợt tăng lãi suất, mà nằm ở những gì xảy ra sau đó.

Trường hợp Fed tiếp tục mở cửa cho việc thắt chặt chính sách hơn nữa, giá vàng có thể sẽ dễ bị tác động tiêu cực hơn và giảm về mức 4.000 USD/ounce nếu mốc hỗ trợ quan trọng 4.250 USD bị phá vỡ.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.338 USD/ounce (tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/9, giá vàng ngày 17/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.