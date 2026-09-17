Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay niêm yết 14,27-14,67 triệu đồng/1 chỉ.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/9), vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,28 - 14,58 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,27-14,67 triệu đồng/1 chỉ.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay vẫn giữ mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 16/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 16/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h14 ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.284,4 USD/ounce (mua vào) và 4.286,4 USD/ounce (bán ra). So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 21,4 USD, tương đương 0,5%.

Tuy nhiên, diễn biến trong 24 giờ cho thấy kim loại quý vừa trải qua một phiên biến động rất mạnh. Giá vàng từng lên tới khoảng 4.366 USD/ounce, trước khi lao dốc xuống vùng 4.235 USD/ounce. Sau đó, giá hồi phục nhưng vẫn chủ yếu dao động quanh 4.260-4.285 USD/ounce.