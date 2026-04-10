Cuối ngày 10-4, giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với giá vàng thế giới

Cuối ngày 10-4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC quanh mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra - duy trì ổn định so với buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại các doanh nghiệp như Công ty SJC, PNJ được giao dịch ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 200.000 đồng so với buổi sáng.

Một số thương hiệu khác bán ra vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, như Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 172,7 triệu đồng/lượng – bằng với giá vàng miếng SJC.

Sau nhiều ngày biến động mạnh, giá vàng trong nước chững lại, trong khi giá thế giới tiếp tục dao động dưới vùng 4.800 USD/ounce. Cuối ngày 10-4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.761 USD/ounce, tăng nhẹ so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn trơn tăng trở lại vào cuối ngày

Giá kim loại quý hiện dao động trong biên độ hẹp khi giá dầu thô và đồng USD cùng chững lại. Cụ thể, giá dầu thô ở mức 96,2 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY Index) quanh mức 98,7 điểm, không thay đổi so với phiên trước.

Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước tiếp tục thu hẹp cách biệt so với giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch này thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh lịch sử - lên tới 30 triệu đồng/lượng những ngày trước. Trong bối cảnh giá vàng trong nước chững lại và thu hẹp đáng kể so với giá vàng thế giới, một số người đã quyết định bán ra chốt lời.