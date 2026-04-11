Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4 - 1/5 tăng, giảm ra sao?

Vé máy bay "nóng" từng ngày, vé tàu hút khách với nhiều chính sách ưu đãi

Còn gần 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tuy nhiên giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đã đồng loạt tăng từ 20 - 30%, thậm chí có chặng tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ngày 10/4, theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay dịp cao điểm này đã tăng đáng kể, cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Cụ thể, trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines, chặng Hà Nội – Nha Trang ngày thường có giá vé hạng phổ thông khoảng 3,2 – 3,6 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, với ngày khởi hành 30/4, giá vé đã tăng lên mức 3,7 – 4,6 triệu đồng/chiều (hạng phổ thông), 4,6 – 6,4 triệu đồng/chiều (phổ thông đặc biệt) và 7,1 – 13 triệu đồng/chiều (thương gia).

Tương tự, chặng Hà Nội – Phú Quốc trong ngày 30/4 ghi nhận mức giá từ 4,6 – 5,7 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 6,4 – 8,1 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt và 10 – 13 triệu đồng/chiều hạng thương gia. Nhiều chuyến bay đã gần như kín chỗ, thậm chí hết vé ở một số khung giờ đẹp.

Nhiều đường bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ghi nhận giá vé tăng cao và khan hiếm chỗ. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, hãng Vietjet Air cũng ghi nhận mức giá chặng TP.HCM – Hà Nội từ 2,1 – 3,6 triệu đồng/chiều trong dịp lễ, với hạng vé cao gần như không còn chỗ trống.

Theo cập nhật mới nhất từ các đơn vị cung ứng lớn, nhiên liệu phục vụ bay đến hết tháng 4 đã được các đơn vị chuẩn bị đủ, đáp ứng dịp lễ đủ cho các hãng hàng không vận hành trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu đang tiếp tục tìm kiếm các kênh cung cấp, tăng cường dự trữ nhiên liệu nhằm hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hiệu quả hoạt động.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng ngày 9/4, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết nguồn cung nhiên liệu phục vụ hoạt động bay vẫn được đảm bảo ổn định đến hết tháng 4, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ.

Không chỉ hàng không, ngành đường sắt cũng ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh. Để phục vụ nhu cầu di chuyển, ngành đã tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu, đặc biệt tại các tuyến khu đoạn phía Nam. Theo thống kê đến ngày 7/4, đã có khoảng 44.200 vé tàu được bán ra cho giai đoạn từ 29/4 đến 3/5.

Hành khách di chuyển bằng tàu hỏa tăng cao, ngành đường sắt bổ sung thêm chuyến phục vụ dịp lễ. Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận, giá vé tàu dịp lễ 30/4 - 1/5 cũng tăng nhẹ so với ngày thường, điển hình tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang có giá phổ biến từ 500.000 - 1,1 triệu đồng/lượt; trong khi các chặng dài như TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng hoặc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có thể từ 900.000 đến hơn 1,8 triệu đồng/lượt đối với giường nằm điều hòa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy tàu trên nhiều tuyến từ ngày 24/4 đến hết 3/5. Trong đó, tuyến Hà Nội - TPHCM được bổ sung thêm chuyến; tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn tăng cường tàu SE30, SE29 vào các ngày cao điểm; tuyến Sài Gòn - Nha Trang bổ sung các tàu SNT3, SNT4, SNT5, SNT6; tuyến Sài Gòn - Phan Thiết tăng thêm tàu SPT3/4.

Ngoài ra, các tuyến Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng cũng được tăng cường thêm tàu. Tuyến Hà Nội - Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày, trong khi tuyến Hà Nội - Hải Phòng ngoài 4 đôi tàu thường xuyên còn dự kiến chạy thêm 6 chuyến và nối thêm toa xe nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp lễ.

Giá vé tăng, nhu cầu bùng nổ: Cảnh giác bẫy lừa đảo tour, vé dịp 30/4

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tăng cao, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng thường mạo danh doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để đăng tải quảng cáo bán tour, vé máy bay, phòng nghỉ với giá hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là sử dụng các tài khoản mạng xã hội có "tích xanh" hoặc mua lại tài khoản uy tín, sau đó đổi tên thành các thương hiệu du lịch nổi tiếng để tạo lòng tin. Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng cung cấp mã đặt phòng giả và yêu cầu khách thanh toán toàn bộ số tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn, ưu tiên các kênh chính thống của hãng hàng không, khách sạn hoặc doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời, cần xác minh mã đặt chỗ qua hotline chính thức trước khi thanh toán và trình báo ngay cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.