Làm chuồng sạch như khách sạn, nuôi con dúi má đào thích gặm tre lại khéo chăm con, một người Nghệ An thu tiền tỷ

Lão nông chi tiền tỷ nuôi con dúi má đào khiến dân làng ai cũng lo

Ông Trương Văn Giáo (trú tại xóm 4, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) là một trong những nông dân hiện đang sở hữu đàn dúi má đào lớn nhất ở tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, ông Giáo đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại nhất. Chuồng nuôi dúi được ông Giáo xây dựng khang trang, lắp hệ thống làm mát, phun sương, quạt thông gió đảm bảo mát lạnh vào mùa hè, bước vào như khách sạn.

Cận cảnh cách dúi má đào mẹ chăm con non tại trang trại của ông Trương Văn Giáo ở xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An. Đàn dúi má đào ở phòng mát, sạch như khách sạn, khiến ai cũng mê. Thực hiện: Nguyễn Tình

Bên cạnh đó, ông Giáo cũng lắp đặt thêm hệ thống sưởi nhằm đảm bảo chuồng trại ấm vào mùa đông, duy trì nền nhiệt ổn định để đàn dúi sinh trưởng và phát triển. Toàn bộ hệ thống sưởi, làm mát tại chuồng trại được cấp bởi năng lượng mặt trời nên tiết kiệm chi phí.

Nói về việc lựa chọn con dúi má đào làm vật nuôi chủ lực để phát triển kinh tế, ông Trương Văn Giáo chia sẻ: “Tôi cũng tìm hiểu rất nhiều vật nuôi và nhận thấy con dúi má đào có nguồn gốc từ Thái Lan là loài phù hợp với điều kiện tại địa phương. Bên cạnh đó, chi phí nuôi dúi má đào cũng rất thấp.

Đồng thời, đầu ra của con dúi giống và dúi thương phẩm rất lớn. Đặc biệt, loài dúi má đào sinh sản nhanh, sức đề kháng cao, nuôi con non rất khéo nên hiệu quả kinh tế rất cao”.

Ông Trương Văn Giáo ở xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, mát lạnh, sạch như khách sạn để nuôi con dúi má đào. Ảnh: N.T

Sau khi tìm hiểu các tập tính, nắm vững kỹ thuật, thậm chí sang tận Thái Lan để học hỏi, ông Giáo quyết định xây dựng hệ thống chuồng trại ổn định để nuôi dúi má đào.

Năm 2021, ông Giáo quyết định mua 36 cặp dúi má đào giống về nuôi. Thời điểm đó, giá con giống khá cao giao động từ 7 triệu đồng đến 17 triệu đồng mỗi cặp.

Thấy ông Giáo bỏ ra số tiền lớn mua đàn dúi má đào về, người thân rồi bà con trong xóm ai cũng lo lắng thay cho lão nông.

“Chi phí xây chuồng trại rồi mua con giống ban đầu cũng hết tiền tỷ. Đây là loài mới, trong vùng chưa ai nuôi nên thấy tôi bỏ cả gia sản ra để đầu tư ai cũng bảo là liều. Nhưng để quyết định đầu tư lớn, tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ và tin chắc mình sẽ thành công với con dúi má đào”, ông Giáo chia sẻ thêm.

Dúi má đào là loài được khen khéo chăm con non. Đàn dúi má đào của ông Giáo ở xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An đẻ đều, là nguồn cung cấp con giống tin cậy, được người dân khắp nơi tìm về mua. Ảnh: N.T

Đàn dúi má đào ở phòng mát lạnh, đẻ đều lại khéo nuôi con, mang về doanh thu lớn cho lão nông

Từ ngày đưa đàn dúi về, ông Giáo gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc, quan sát, theo dõi kỹ từng tập tính, quá trình sinh trưởng, phát triển của đàn dúi.

Đặc biệt, thời điểm phối giống, sinh sản, tách con non được ông Giáo theo dõi rất kỹ. Đây đều là những thời điểm then chốt quyết định thành công và hiệu quả kinh tế tối ưu khi nuôi dúi má đào.

“Dúi má đào thường đẻ 3 lứa, mỗi lứa 4 đến 6 con. Loài dúi má đào này chăm con non rất khéo nên tỷ lệ sống cao.

Sau một thời gian thì lại tiếp tục tách con non để nuôi riêng. Như thế đảm bảo con dúi mẹ luôn khỏe mạnh, sinh sản tốt. Dúi con sau khi nuôi khoảng 10 tháng có thể đạt trọng lượng 3 đến 4kg”, ông Giáo chia sẻ thêm.

Ông Trương Văn Giáo cùng cán bộ xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm về kỹ thuật nuôi con dúi má đào. Ảnh: N.T

Hàng ngày ông Giáo cho đàn dúi ăn tre, nứa, ngô, khoai, sắn... đây đều là những loại thức ăn có sẵn tại địa phương nên chi phí thấp. Ông Giáo cũng định kỳ dọn vệ sinh chuồng trại đảm bảo luôn sạch sẽ và giữ môi trường yên tĩnh để đàn dúi má đào phát triển.

Hiện, lão nông đang sở hữu đàn dúi gần 500 con. Trong đó, có 40 con dúi chuyên sinh sản. Dúi má đào giống được ông Giáo bán với giá 3 đến 4 triệu đồng/cặp tùy theo trọng lượng. Trong khi đó, dúi má đào thương phẩm được bán với giá 700 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng/kg tùy theo thời điểm.

Đàn dúi má đào giúp ông Giáo có doanh thu lớn. Sắp tới, lão nông sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đàn phát triển đàn dúi má đào nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ảnh: N.T

“Bà con ở khắp nơi đều tìm đến để mua, nhiều khi dúi giống chưa có mà họ đã đặt cọc tiền rồi. Trong khi đó, dúi thương phẩm thì được chỉ cần mình có là nhà hàng mua ngay. Năm trước, đàn dúi mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Năm nay tôi sẽ nâng tổng đàn dúi sinh sản lên hơn 100 con nhằm phục vụ nhu cầu con giống rất cao của người dân”, ông Giáo chia sẻ thêm.

Ông Trần Trung Kiên – cán bộ Phòng Kinh tế xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An chia sẻ, mô hình nuôi dúi má đào của gia đình ông Trương Văn Giáo bước đầu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế cao.

Đây là loài vật nuôi mới mở ra hướng phát triển kinh tế cho bà con trong vùng. Sắp tới địa phương sẽ tiếp tục xem xét nhằm nhân rộng mô hình, giúp người dân trong vùng cùng phát triển kinh tế.