Từ 80 kg tôm khô ế đến doanh thu 10 tỷ đồng

Sinh ra trong gia đình làm nghề nuôi trồng thủy sản, anh Nguyễn Trường Hải, ở xã Tam Giang, sớm quen với con tôm quê nhà. Năm 2021, anh khởi nghiệp bằng việc thu mua tôm của người dân địa phương để tích lũy vốn và kinh nghiệm. Nhờ uy tín dần hình thành, hoạt động buôn bán ổn định, tạo nền tảng cho bước đi tiếp theo.

Sau hai năm, Hải chuyển sang chế biến sâu nhằm nâng giá trị sản phẩm. Anh đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy móc, phát triển các mặt hàng như tôm khô, chả tôm, bánh phồng tôm và tôm sú cấp đông. Tuy nhiên, khi bước vào thị trường, sản phẩm của anh phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu lớn.

Anh Nguyễn Trường Hải luôn theo sát các khâu sản xuất để đem đến sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Ảnh: An Minh

Mẻ tôm khô đầu tiên khoảng 80 kg không bán được. Hải phải mang sản phẩm lên TP HCM, đi từng chợ, cửa hàng để chào bán. "Thời gian đầu tôi không được quyết định giá, khách trả bao nhiêu bán bấy nhiêu, gần như hòa vốn để giữ mối", anh nói. Phải mất gần một năm, sản phẩm mới dần được thị trường chấp nhận.

Rút kinh nghiệm, Hải không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng. Anh nói không với hóa chất, phụ gia tạo màu hay độ dai, đồng thời cải tiến mẫu mã, quy trình sản xuất. Sự kiên định này giúp sản lượng tăng dần, từ vài kg mỗi tháng lên hàng chục, rồi hàng trăm kg khi có đầu ra ổn định.

Song song đó, Hải nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình khởi nghiệp tại địa phương, giúp hoàn thiện sản phẩm và kết nối thị trường. Khi nhu cầu tăng, anh mở rộng quy mô, đầu tư thêm máy móc, phương tiện thu mua và chuyển từ hộ kinh doanh sang thành lập công ty.

Hiện cơ sở của Hải cung ứng hơn 4 tấn tôm sú cấp đông cho các xí nghiệp, cửa hàng; đồng thời tiêu thụ hơn 500 kg tôm khô và khoảng 200 kg chả tôm mỗi tháng qua hệ thống đại lý, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Trong đó, kênh bán hàng online đóng góp khoảng 30% doanh số, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng trên cả nước.

Cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, cùng 20 lao động thời vụ thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Những năm gần đây, sản phẩm của Hải ngày càng được biết đến rộng rãi, nhiều thời điểm không đủ hàng để bán.

Dù mở rộng sản xuất, Hải vẫn giữ định hướng sử dụng nguyên liệu chất lượng, chủ yếu là tôm sinh thái từ địa phương. Theo anh, đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng và tạo niềm tin với khách hàng.

Cơ sở của anh Hải tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: An Minh

Hiện tôm khô của cơ sở đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được công nhận là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025. Ngoài tôm khô, chả tôm và tôm sú cấp đông, anh còn phát triển thêm bánh phồng tôm để đa dạng sản phẩm. Tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 10%.

Với kết quả này, Hải được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2025 cùng nhiều bằng khen của địa phương. Anh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, hướng đến đưa sản phẩm từ con tôm sinh thái Cà Mau ra thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, Hải ấp ủ kế hoạch xây dựng làng nghề tôm khô gắn với du lịch cộng đồng. Mô hình này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo thêm sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương.