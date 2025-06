Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên vừa bị bắt giàu thế nào?

Chủ tịch GMT Water Sỹ Anh Tuyên bị bắt

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT (GMT Water) và các tổ chức liên quan, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT) và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT. Ảnh: Bộ Công an

Trên trang web của Công ty nước GMT, doanh nghiệp này tự giới thiệu là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về nước bằng công nghệ sinh học: từ nước uống cao cấp khoáng kiềm hữu cơ, nước sạch phục vụ sinh hoạt, nước xả thải công nghiệp và nước tốt phục vụ nông nghiệp - cho cây trồng vật nuôi…

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (58 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Trần Trí Trung (42 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thái GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Bằng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin không đúng về nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh nước ion kiềm (chẳng hạn thông tin GMT có nguồn vốn 42.000 tỷ đồng), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, mức lợi nhuận cao, nhận lợi nhuận theo tuần khi đầu tư vào hệ thống GMT.

Họ hứa hẹn việc lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên. Những người này hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân mà không chuyển vào tài khoản định danh của các công ty, không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được tiền của các bị hại, Sỹ Anh Tuyên và các nghi phạm đã chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

GMT Water có quy mô thế nào?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp GMT Water có tiền thân là công ty cổ phần nước CNA được thành lập tháng 1/2019 với 28 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Sỹ Anh Tuyên, Chu Ngọc Khánh mỗi người góp 9 tỷ đồng, tương đương 30% vốn góp mỗi người; cổ đông Trần Anh Tuyết góp 12 tỷ đồng, tương đương 40% cổ phần. Ông Vũ Mạnh Hùng sinh năm 1991 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 5/2022, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần nước GMT như hiện nay (GMT Water). Cùng với đổi tên, vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Ông Sỹ Anh Tuyên giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Nếu vẫn giữ 30% vốn góp tại đây như thời điểm thành lập công ty, số vốn góp của ông Tuyên tương đương 75 tỷ đồng.

Ngoài vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật tại GMT Water, ông Sỹ Anh Tuyên còn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Khánh An. Doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2018, có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 109 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, bán buôn thực phẩm khác.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó ông Sỹ Anh Tuyên góp 2,7 tỷ đồng tương đương 30% cổ phần; cổ đông Đỗ Thị Phương Lê góp 3,42 tỷ đồng, tương đương 38% cổ phần, cổ đông Trần Văn Khánh góp 2,88 tỷ đồng, tương đương 32% cổ phần. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, ngoài vai trò cổ đông tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Khánh An, bà Đỗ Thị Phương Lê sinh năm 1975 còn giữ vị trí lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần đồng khởi VNC; Công ty cổ phần Vinaca Sài Gòn và Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Châu.

Trong đó, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Châu được thành lập tháng 3/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong đó bà Phương Lê trực tiếp góp 47,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn góp, cổ đông Phùng Đình Hải góp 2,5 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp.

Tháng 5/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, trong đó bà Đỗ Thị Phương Lê góp 104 tỷ đồng, tương đương 52% vốn góp, phần góp vốn còn lại thuộc về cổ đông Lê Xuân Trường với 96 tỷ đồng, tương đương 48% vốn góp. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần Vinaca Sài Gòn được thành lập tháng 4/2018 có trụ sở tại quận Tân Phú, TP HCM. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó bà Phương Lê góp 2,5 tỷ đồng, tương đương 25% vốn góp. Số vốn góp còn lại thuộc về 5 cổ đông khác gồm Phan Quý Ngà, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Bạch Loan và Ma Doãn Quý.

Bà Đỗ Thị Phương Lê giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến nay, doanh nghiệp này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty cổ phần đồng khởi VNC được thành lập tháng 11/2017 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Phương Lê giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp này vào tháng 12/2023. Tuy nhiên đến tháng 9/2024 doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể do hiệu quả kinh doanh không cao, lợi nhuận thấp, không còn hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu.