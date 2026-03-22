Hà Nội “vẽ lại” bản đồ đô thị với loạt siêu dự án trăm nghìn tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỷ đô đến 2030

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, trong đó Thủ đô đặt mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên tối thiểu 35 m2 và phấn đấu đạt 40 m2 vào năm 2030. Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến đạt từ 158 đến 218 triệu m2 trong giai đoạn này và tiếp nối khoảng 127 - 187 triệu m2 sàn giai đoạn 2031 - 2035.

Kế hoạch nhấn mạnh việc hình thành các khu đô thị đa chức năng, phát triển nhà ở gắn liền với thương mại, tiện ích công cộng và hạ tầng đồng bộ, theo định hướng quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội “giải phóng đến đâu, thi công đến đó” với dự án Olympic

Một trong những dự án trọng điểm là Khu đô thị thể thao Olympic, với tổng mức đầu tư 925.651 tỷ đồng, trải dài trên địa giới 11 xã, phường gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thanh Liệt, Tam Hưng, Thành Oai và Dân Hòa. Dự án do liên danh Vinhomes, Ngọc Hồi, Tương Lai và Ngọc Quý làm chủ đầu tư, dự kiến cung cấp 204.795 căn hộ, 348.518 căn nhà thấp tầng và 2.610 căn nhà ở xã hội, tiến độ thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 2/2035.

Bên cạnh đó, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án quan trọng khác với tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng, trải dài trên địa giới 19 xã, phường dọc sông Hồng. Liên danh các nhà đầu tư bao gồm Đại Quang Minh, Văn Phú - Giảng Võ, THACO, T&T và Hòa Phát triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành vào quý 4/2030.

Hiện trạng sông Hồng chảy qua khu vực Hà Nội. Ảnh: Sông Bùi

Tập đoàn Vingroup cũng có ba dự án lớn trong danh mục phát triển nhà ở của Hà Nội. Ngoài ra, kế hoạch còn đưa ra Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, với tổng mức đầu tư 16.094 tỷ đồng, tọa lạc tại lô D1 và B3, phường Hoàng Mai. Dự án do liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Handico và NGS thực hiện, xây dựng 1.100 căn chung cư trên diện tích 0,7 ha và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Với những dự án quy mô lớn và chiến lược phát triển đồng bộ, kế hoạch của Hà Nội hướng tới việc cân bằng nhu cầu nhà ở với phát triển đô thị, tạo ra các khu đô thị hiện đại, tiện ích đầy đủ, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho cư dân Thủ đô trong thập kỷ tới.