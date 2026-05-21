Hà Nội "siết" các sàn giao dịch bất động sản

Theo văn bản được ban hành, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải kiểm tra lại toàn bộ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phải khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.

Với các sàn chưa được cấp phép hoạt động, Sở Xây dựng yêu cầu người đứng đầu hoặc người trực tiếp điều hành phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Đồng thời, sàn giao dịch phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và thực hiện thủ tục đăng ký, xin cấp phép trước khi đi vào hoạt động.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các sàn phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết hợp đồng đến lưu trữ dữ liệu phải được thực hiện theo quy trình rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, các sàn giao dịch phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký cụ thể và đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát lần này nhằm phục vụ công tác thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó góp phần chấn chỉnh thị trường, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.