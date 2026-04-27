Ngân hàng đồng loạt tăng vốn, nhiều nhà băng cán mốc 100.000 tỷ

Mùa đại hội cổ đông năm nay, các ngân hàng đồng loạt trình kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ.

Nổi bật là Techcombank với kế hoạch tăng vốn "khủng" hơn 60%, từ 70.800 tỷ lên 113.700 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, nhà băng này có thể vươn lên nhóm dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ. Phương án triển khai gồm phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% và phát hành thêm cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026, trong vòng 12 tháng kể từ khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Không chỉ Techcombank, một số ngân hàng tư nhân lớn như VPBank và MB cũng đặt mục tiêu đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong năm nay.

VPBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 30% lên hơn 106.200 tỷ đồng thông qua hai giai đoạn. Trong quý II hoặc quý III, VPBank sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ hơn 26% cho cổ đông hiện hữu. Vào quý cuối năm, nhà băng này muốn phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư ngoại.

Trong khi đó, MB kết hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thêm và chào bán riêng lẻ. Nhà băng này cũng duy trì một phần cổ tức bằng tiền mặt (10%) để cân bằng nhu cầu tăng vốn và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Còn tại nhà băng quốc doanh BIDV, vốn điều lệ từ mức 70.200 tỷ đồng có thể được nâng lên hơn 99.500 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ hơn 6,8%; trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 19% và phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.

Tại đại hội cổ đông Vietcombank ngày 24/4, nhà băng này cũng vừa thông qua phương án tăng vốn thông qua phát hành tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu thưởng trong năm nay với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Nếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm khoảng 10.680 tỷ lên gần 94.000 tỷ đồng, trong top 5 ngân hàng vốn điều lệ lớn nhất.

Làn sóng tăng vốn cũng ghi nhận tại các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ khác trên thị trường trong bối cảnh yêu cầu về nâng bộ đệm vốn dài hạn ngày trở nên rõ rệt.

Thông tư 14/2025 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ năm ngoái đặt ra điều kiện khắt khe hơn, các ngân hàng phải nâng dần tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu qua hằng năm, từ mức 8% hiện tại lên 10,5% vào năm 2030.

Việc bổ sung vốn điều lệ giúp các ngân hàng nâng cao hệ số an toàn vốn, đáp ứng các chuẩn mực Basel III, đồng thời tạo dư địa mở rộng quy mô hoạt động.