Giá vàng thế giới bật tăng gần 70 USD

Giá vàng và bạc thế giới tăng mạnh vào giữa phiên 30/4, khi chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh. Điều này kích thích các nhà giao dịch kim loại quý mạnh dạn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội mua vào sau những đợt giảm giá gần đây. Giá vàng giao tháng 6 tăng 67,30 USD lên 4.629,40 USD. Giá bạc giao tháng 5 tăng 1,646 USD lên 73,16 USD.

Giá vàng, bạc thế giới tăng trở lại khi giá USD giảm.

Giá vàng, bạc tăng trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu trái chiều về dữ liệu kinh tế Mỹ. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2% trong quý 1, cao hơn so với mức 0,5% trong quý 4 nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%, một phần phản ánh sự phục hồi sau đợt đóng cửa chính phủ quý trước.

Chỉ số kinh tế Mỹ có tín hiệu tích cực cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 26.000 so với tuần trước xuống còn 189.000 trong giai đoạn kết thúc ngày 25/4, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 215.000, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1969. Hai báo cáo này đã bù trừ cho nhau và không tác động nhiều đến giá vàng và bạc.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 29/4 đã giữ nguyên lãi suất, đúng như dự đoán, nhưng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về triển vọng chính sách trong bối cảnh bất ổn gia tăng do xung đột ở Trung Đông.

Bốn quan chức Fed đã bỏ phiếu chống lại quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông dự định sẽ tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thống đốc tại ngân hàng trung ương và sẽ không rời đi cho đến khi cuộc điều tra hình sự gây tranh cãi đối với ngân hàng trung ương thực sự kết thúc một cách minh bạch và dứt khoát.

Giá vàng, bạc tăng trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh vài giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm về mức 105,00 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,4%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng 6 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại mức cao nhất tháng 4 là 4.917,70 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.300,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 4.700,00 USD và sau đó là mức cao nhất tuần này ở 4.745,80 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 4.600,00 USD và sau đó là mức thấp nhất đêm qua ở 4.550,80 USD.

Giá bạc kỳ hạn tháng 5 dự kiến mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật mạnh tại mức cao nhất tháng 4 là 83,245 USD. Mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe gấu là đóng cửa dưới mức hỗ trợ mạnh tại 70,00 USD.

Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở 75,00 USD và sau đó là mức cao nhất tuần này là 76,555 USD. Mức hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức thấp nhất tuần này là 70,885 USD và sau đó là 70,00 USD.