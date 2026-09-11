Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/9 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 145,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/9, giá vàng trong nước ngày 11/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 11/9, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/9, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/9, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142,8 –146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/9 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 60 USD/ounce, xuống mức 4.328 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.409 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống gần mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục nhận được hỗ trợ từ những lo ngại về chính sách tiền tệ và tình hình tài khóa của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, giá vàng vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu phòng vệ trước những rủi ro liên quan đến nợ công, lạm phát và khả năng mở rộng các biện pháp hỗ trợ thị trường

Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 89% nhà quản lý dự trữ kỳ vọng lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ trên toàn cầu sẽ tăng trong năm tới, trong khi 45% dự kiến tăng dự trữ vàng của chính tổ chức mình.

Những yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn, dù giá kim loại quý vẫn có khả năng biến động mạnh theo diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.328 USD/ounce (tương đương khoảng 136,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/9, giá vàng ngày 12/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.