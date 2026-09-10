Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/9 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/9 giữ giá vàng miếng ở mức 146,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/9, giá vàng trong nước ngày 10/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 10/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/9, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/9 giảm với giá vàng giao ngay giảm 10 USD/ounce, xuống mức 4.388 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.460 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại giảm giá, giữ dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực lãi suất.

Trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu tác động trái chiều. Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, trong khi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng Trung Đông lại hỗ trợ kim loại quý.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang một mặt giúp vàng tăng giá nhờ kênh trú bão nhưng cũng có thể hạn chế đà giảm sâu hơn của đồng USD như một loại tài sản trú ẩn. Khi đó áp lực lại gia tăng lên vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.388 USD/ounce (tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 8,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/9, giá vàng ngày 11/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.