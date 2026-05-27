Liên tiếp giảm, giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng rưỡi

Sau phiên tăng khá tốt đầu tuần, giá vàng trong nước đang hướng tới 2 phiên giảm liên tiếp. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC giảm thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng sau mức giảm 500 nghìn hôm qua. Theo đó, thương hiệu vàng này đang được niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 10/1/2026.

Các thương hiệu vàng nhẫn tròn trơn 999.9 cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Theo đó, nhẫn SJC niêm yết tại 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI và Phú Quý cùng mức 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, thị trường kim loại quý cũng đang gặp bất lợi. Phiên giao dịch tại thị trường Mỹ ngày 26/4 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã giảm tới gần 63 USD mỗi ounce. Bước sang phiên châu Á sáng nay, kim loại quý này tiếp tục giảm thêm gần 7 USD và đang kiểm định vùng 4.500 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, vàng đang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lạm phát gia tăng và sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất, trong khi nhu cầu vàng cũng đang được định hình lại bởi chế độ thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Báo cáo của Heraeus cho biết, trước xung đột ở Trung Đông và xu hướng lạm phát gia tăng, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng 1-2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026 sang kỳ vọng 1 lần tăng lãi suất. Với việc ông Kevin Warsh được xác nhận sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Fed tại cuộc họp ngày 17/6, các lựa chọn của ông vẫn rất hạn chế.

Các nhà phân tích cũng xem xét tác động của quyết định gần đây của chính phủ Ấn Độ về việc tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% từ mức 6% kể từ ngày 13/5.

Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng bạc đá quý của Ấn Độ đã bán ra thị trường. Việc chốt lời này đã dẫn đến mức chiết khấu khoảng 200 USD/ounce so với giá chính thức trong nước vào ngày 14/5. Cùng với đó là định hướng hạn chế nhập khẩu cũng như việc các ngân hàng Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu vàng trong tháng 4 (và mới chỉ bắt đầu nhập khẩu trở lại cách đây ít ngày), dự kiến sẽ làm giảm đáng kể nhập khẩu vàng và bạc của Ấn Độ trong quý II/2026.

“Ấn Độ đã nhập khẩu 0,66 triệu ounce vàng trong tháng 4, giảm 47% so với mức trung bình hàng tháng trong 5 năm là 1,25 triệu ounce”, các nhà phân tích cho biết.