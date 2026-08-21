Giá vàng thế giới sáng 21/8 giữ vững mức trên 4.500 USD

Hiện giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.516,60 USD/ounce, giảm 0,12%.

Thị trường hiện vẫn bị chi phối bởi sự giằng co giữa các dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và áp lực dai dẳng trên thị trường trái phiếu.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 206.000 trong tuần kết thúc ngày 15/8, thấp hơn mức dự báo 210.000, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên gần 1,8 triệu.

Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tăng lên 47,4 trong tháng 8, từ mức 41,4 trong tháng 7, cao hơn đáng kể so với dự báo và củng cố nhận định rằng hoạt động sản xuất tại khu vực vẫn vững chắc.

Giá vàng thế giới vững mốc trên 4.500 USD (ảnh AI).

Các dữ liệu này được công bố một ngày sau khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy mối lo ngại gia tăng về lạm phát. Một số quan chức ủng hộ khả năng tăng lãi suất, trong khi cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 quyết định duy trì mục tiêu lãi suất ở mức 3,50%-3,75%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại, lên gần 4,69%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm leo lên khoảng 5,23%. Điều này giúp vàng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD, nhưng đồng thời chịu sức ép từ đà tăng trở lại của lợi suất trái phiếu dài hạn.

Hiện tại, giới giao dịch đang hướng sự chú ý đến chỉ số PMI sơ bộ được công bố vào thứ Sáu để đánh giá liệu hoạt động kinh tế có đủ mạnh để duy trì tác động đến quyết định chính sách của Fed trong tháng 9 hay không.

Giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng kháng cự 4.447 USD trước đây, hiện đã trở thành vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, việc giá vàng điều chỉnh từ mức cao nhất trong ngày 4.541,70 USD cho thấy lực mua vẫn nhạy cảm với diễn biến của lợi suất trái phiếu.

Eo biển Hormuz vẫn là một trong những yếu tố địa chính trị quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng thủ.

Washington đang chuẩn bị các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn rơi vào bế tắc. Thị trường tiếp tục phản ánh sự bất định về thời điểm các tàu chở dầu có thể tự do rời khỏi Vịnh Ba Tư.

Giá dầu thô WTI tăng phiên thứ năm liên tiếp, trong khi dầu Brent vượt 93 USD/thùng khi phần bù rủi ro nguồn cung được khôi phục.

Đối với vàng, tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn mang tính hai chiều. Rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn và góp phần duy trì đà tăng của bạc, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn lên cao và hạn chế đà tăng của các kim loại quý không sinh lời.

Các thị trường khác cho thấy, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng mạnh, giao dịch quanh mức 87,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 93,78 USD/thùng.

Chỉ số USD giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh mức 4,70%. Theo Chỉ số Kitco Global, diễn biến của giá vàng trong phiên tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cả biến động của USD và các yếu tố nội tại trên thị trường vàng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua ngưỡng kháng cự 4.595 USD, với mục tiêu tiếp theo ở 4.778 USD.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm ngắn hạn của phe bán là phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.447 USD. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, các mục tiêu giảm tiếp theo được xác định tại 4.320 USD và sau đó là 4.228 USD.