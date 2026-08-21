Giá vàng hôm nay 21/8: Tiếp tục ở ngưỡng cao

Giá vàng tiếp tục đi lên và đứng ở ngưỡng cao khi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô hoạt động mua lại các trái phiếu dài hạn.

Theo Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời thông thường sau đợt tăng mạnh của phiên trước. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mang phần nào quan điểm cứng rắn, cùng với giá dầu tăng cao làm sống lại những lo ngại về lạm phát, cũng đã gây bất lợi cho vàng.

Mặc dù vàng thường được các nhà đầu tư xem là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao hơn có thể làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này, do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy, một số nhà hoạch định chính sách lo ngại về lạm phát và một số quan chức vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch nhận định 67,4% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng (mua) - 145,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.528 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Wells Fargo Investment Institute dự báo giá vàng có thể tăng thêm khoảng 11% từ nay đến cuối năm nhờ kỳ vọng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất, dòng tiền ETF cải thiện và nhu cầu mua vàng bền bỉ tại châu Á cũng như các ngân hàng trung ương.

Theo Wells Fargo, giá vàng đã tăng hơn 7% trong tuần đầu tháng 8. Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng có dấu hiệu chững lại, thậm chí bắt đầu đảo chiều. Dù giá vàng giảm khoảng 5% trong nửa đầu năm, nhà đầu tư châu Á vẫn liên tục mua vào.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng phục hồi trong quý II, củng cố vai trò của vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, rủi ro lạm phát và biến động thị trường.

Wells Fargo cho rằng đà tăng của vàng sẽ không diễn ra theo đường thẳng do chính sách tiền tệ Mỹ vẫn tạo áp lực. Ngân hàng này hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.900 - 5.100 USD/ounce.