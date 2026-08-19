Giá vàng thế giới "áp sát" trong nước, nhà đầu tư có nên "bắt đáy"?

Giá vàng hôm nay chiều 19/8, trong nước cao hơn thế giới 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 19/8, vàng SJC và nhẫn sau khi giảm mạnh đã duy trì ổn định so với trưa nay. Trong đó, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra hiện giao dịch ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng đi ngang so với trưa nay và duy trì mức từ 142,7 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới trong chiều nay đã phục hồi trở lại và giao dịch quanh mức 4.370 USD/ounce (theo Trading Economics), tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) quy đổi theo tỷ giá USD trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá vàng thế giới 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước và quốc tế trong phiên giao dịch ngày hôm nay 19/8 tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch sôi động nhưng mang sắc thái hoàn toàn khác biệt so với các chu kỳ trước. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là sự thu hẹp mạnh mẽ của khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới quy đổi.

Nếu như ở những giai đoạn biến động mạnh trước đây, mức chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá thế giới từng bị đẩy lên tới mức 20 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm lên tới hơn 30 triệu đồng/lượng (tuần đầu tháng 4/2026). Đến phiên hôm nay và những ngày gần đây, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới liên tục được thu hẹp và duy trì đều đặn từ 2 - 5 triệu đồng/lượng, tùy từng thời điểm và thương hiệu.

Giá vàng hôm nay chiều 19/8, trong nước chỉ còn cao hơn thế giới 3 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sự hội tụ này cho thấy thị trường vàng trong nước đang vận động liên thông chặt chẽ hơn với diễn biến quốc tế. Khi giá thế giới trải qua những nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng nội địa cũng nhanh chóng phản ứng tương ứng thay vì "cố thủ" ở vùng giá cao như các giai đoạn trước.

Hiện tượng giá vàng trong nước bám sát giá thế giới không phải là diễn biến ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự cộng hưởng từ chính sách điều hành vĩ mô và sự thay đổi trong hành vi của các chủ thể thị trường.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, giá vàng thế giới "bắt kịp" giá vàng trong nước do các biện pháp can thiệp thị trường, cùng sự hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã triệt tiêu đáng kể yếu tố đầu cơ thổi giá, nhất là mới đây Thông tư 82/2025/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

"Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi và các kênh đầu tư thay thế duy trì mức hấp dẫn nhất định, làm giảm bớt dòng tiền đầu cơ thuần túy đổ vào vàng. Sau chuỗi tăng dài hạn, một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư cá nhân đã hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra nguồn cung thứ cấp dồi dào trên thị trường tự do, kéo mặt bằng giá bán lẻ xuống sát mức sàn quốc tế", ông Thịnh chia sẻ.

Nhà đầu tư không nên dồn hết tài sản để mua vàng

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng cho rằng, vàng vẫn là một khoản bảo vệ, bảo hiểm cho danh mục đầu tư. Tuy nhiên, tài sản nào cũng có chu kỳ, khi bước vào giai đoạn thoái trào, xu hướng chủ yếu sẽ giảm, nếu nhà đầu tư vẫn đổ dồn toàn bộ tiền vào một tài sản là không hợp lý.

"Trong ngắn hạn, với mức lãi suất huy động đang khá cạnh tranh, nhà đầu tư có thể cân nhắc. Nếu coi vàng là tài sản chiến lược có thể nâng tỷ trọng danh mục lên khoảng 20 - 25%. Còn nếu chỉ coi là tài sản phòng thủ, nhà đầu tư chỉ nên dành 10 - 15% tài sản cho vàng trong giai đoạn hiện nay. Nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng lãi suất tiết kiệm như một kênh bảo toàn tài sản trước trong bối cảnh ngắn hạn còn nhiều bất ổn", bà Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Phương cũng lưu ý, mức chênh lệch mua vào - bán ra của các thương hiệu vẫn ở mức cao 3 - 4 triệu đồng/lượng, có lúc lên tới 5 triệu đồng/lượng. Do đó, phần lớn rủi ro vẫn thuộc về phía người mua vàng. Vì thế, đây không phải là thời điểm để các nhà đầu tư “lướt sóng”.

"Với mức chênh lệch lên tới 5 triệu đồng/lượng như hiện tại thì vàng thế giới cần phải có những cú bứt phá hơn 100 USD thậm chí 200 USD/ounce nhà đầu tư mới có thể "về bờ". Điều này đương nhiên sẽ khó xảy ra khi căng thẳng leo thang và giá dầu vẫn cao, cảnh báo rủi ro lạm phát kéo dài dẫn tới việc các ngân hàng trung ương bắt buộc phải giữ lãi suất, thậm chí là tính toán tới việc thắt chặt tiền tệ", bà Phương cảnh báo.

Hàng loạt người mua vàng lúc "đỉnh giá" vô cùng hoang mang khi giá vàng trong nước tăng không mạnh bằng giá vàng thế giới. Ảnh: Thái Nguyễn

Các chuyên gia lưu ý, để tham gia thị trường vàng một cách an toàn và hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên tuân thủ các nguyên tắc quản trị danh mục nghiêm ngặt.

Thứ nhất, tuyệt đối không vay tiền hoặc thế chấp tài sản để mua vàng "ôm hàng" đón sóng. Vàng là tài sản phòng thủ, việc dùng đòn bẩy sẽ biến nó thành công cụ đầu cơ rủi ro cao.

Thứ hai, thay vì dồn toàn bộ vốn tại một mức giá, hãy chia nhỏ dòng tiền thành 3 – 4 phần để giải ngân tại các mốc hỗ trợ kỹ thuật khác nhau nhằm "làm phẳng" rủi ro biến động.

Thứ ba, tỷ lệ phân bổ an toàn cho kim loại quý nên duy trì ở mức 10 – 15% tổng danh mục tài sản cá nhân. Phần còn lại nên được phân bổ vào các tài sản sinh dòng tiền (trái phiếu chất lượng cao, cổ phiếu giá trị, tiền gửi ngân hàng,...).

Thứ tư, ưu tiên các dòng sản phẩm vàng miếng chuẩn hóa hoặc vàng nhẫn trơn từ các thương hiệu uy tín có mạng lưới giao dịch rộng rãi và biên độ mua - bán minh bạch để tối ưu hóa khả năng chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết.