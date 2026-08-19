Giá vàng thế giới đột ngột bật tăng dữ dội tới gần 152 USD/ounce

Tối 19/8, giá vàng thế giới bật tăng dữ dội sau khi chỉ biến động nhẹ trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu.

Theo cập nhật trên Kitco, lúc 21h31 ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 4.485,1 USD/ounce, tăng 151,7 USD, tương đương 3,5% so với phiên trước. Giá bán ra đạt 4.487,1 USD/ounce.

Trong phiên, giá vàng dao động trong vùng 4.324,1-4.488,7 USD/ounce. Như vậy, chỉ từ đáy phiên, kim loại quý đã tăng hơn 164 USD/ounce.

Giá vàng bật tăng dữ dội. Ảnh: Nguyễn Huế

Đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới, qua đó góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu dài hạn.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không trả lãi. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường cũng đang giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9. Theo Reuters, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức khoảng 65%.

Trước khi bước vào phiên Mỹ, vàng giao ngay chỉ được giao dịch quanh mức 4.367,5 USD/ounce, tăng chưa tới 1%. Tuy nhiên, đà giảm nhanh của lợi suất trái phiếu đã kích hoạt lực mua mạnh, đưa giá vàng vượt qua vùng kháng cự 4.446 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, nếu duy trì trên ngưỡng 4.446 USD/ounce, giá vàng có thể hướng đến vùng 4.595 USD/ounce. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 4.320 USD/ounce.