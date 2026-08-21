Ra đồng nhổ rau dại mọc hoang, một thời bỏ đi, nay là đặc sản bán vào nhà hàng ở Cà Mau, cầm 400.000 đồng/ngày

Anh Phan Văn Bạch, ngụ xã Đá Bạc cho biết, gia đình anh có hơn 1,5ha đất trồng lúa, nhưng do vùng đất này phèn trũng nên cây lúa cho thu nhập rất bấp bênh, nhiều năm qua, gia đình anh tận dụng “lộc trời” cho là cây rau mác sinh trưởng tự nhiên trên đồng ruộng để sinh sống.

“Những hộ có điều kiện thì đầu tư đắp bờ bao để trồng sen, riêng gia đình tôi chưa làm được nên hàng ngày, hai vợ chồng ra đồng nhổ rau mác để kiếm tiền xoay sở sinh hoạt”, anh Bạch chia sẻ.

Anh Phan Văn Bạch, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, mỗi năm vào mùa mưa, rau mác cho thu nhập khoảng 3 tháng, đem về vài chục triệu đồng cho gia đình. Ảnh: An An

Bà con nông dân ở xã Đá Bạc cho biết, cây rau mác là loài cùng họ với lục bình, nhưng cây lục bình thì sống nơi sông hồ, trôi theo nước, còn rau mác thì bám rể xứ đồng sâu.

Vào mùa mưa là thời điểm rau mác từ đất ngoi lên cọng trắng phao, mập tròn. Nếu trước đây cây rau mác gắn liền với bữa cơm dân dã của người miền Tây, thì ngày nay loại rau này đã được nhiều nhà hàng, thực khách ưa chuộng.

Theo lời anh Bạch, hai vợ chồng anh ra đồng từ sáng sớm, đến khoảng 12 giờ trưa vào nhà bó rau mác, chuẩn bị giao cho thương lái đến tận nhà thu mua.

Theo anh Phan Văn Bạch, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, mỗi buổi sáng vợ chồng anh ra đồng nhổ rau mác, đến trưa về bán cho thương lái mỗi bó từ 3 đến 4 nghìn đồng, đem về thu nhập trên dưới 400 nghìn đồng mỗi ngày. Ảnh: An An

“Mỗi bó rau bán được từ 3 đến 4 nghìn đồng. Mỗi ngày gia đình tôi có thu nhập được từ 300 - 400 nghìn đồng từ tiền bán loại rau mác này”, anh Bạch nói và cho biết, mỗi năm, rau mác cho thu hoạch khoảng 3 tháng, đem về nguồn thu vài chục triệu đồng cho gia đình.

Cũng giống như anh Bạch, nhiều chị em nhàn rỗi ở xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cũng có thêm thu nhập từ việc ra đồng nhổ rau mác về bán cho thương lái.

Người dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, cây rau dại này ngày nào từng bị bỏ đi, nhưng giờ đã là thực phẩm được ưa chuộng trên bàn ăn, và là cứu tinh cho những người dân nghèo ít đất hoặc có đất nhưng trũng, phèn, không trồng lúa được ở những vùng ngọt hoá của tỉnh Cà Mau. Ảnh: An An

Chị Mai Thị Yến cho biết, cứ vào mùa mưa hàng năm, mỗi sáng chị em trong xóm tranh thủ ra đồng từ lúc 5 giờ sáng để nhổ rau mác.

“Nhổ tới khoảng 9 giờ thì về lo cơm nước cho gia đình, nhưng mỗi buổi sáng như vậy cũng kiếm được trên dưới 200 nghìn", chị Yến nói.

Cây rau dại này ngày nào từng bị bỏ đi, nhưng giờ đã là thực phẩm được ưa chuộng trên bàn ăn, và là cứu tinh cho những người dân nghèo ít đất hoặc có đất nhưng trũng, phèn, không trồng lúa được ở những vùng ngọt hoá của tỉnh Cà Mau.

Rau mác ăn có vị ngọt, xốp, có thể xào với tôm hay nấu canh chua. Đặc biệt rau mác ăn sống chấm với cá kho hoặc ăn kèm lẩu mắm thì ngon đáo để.