Lai lịch bất hảo của Phú Lê trước khi nổi trên mạng xã hội

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú, SN 1985, cùng thường trú tại phường Hoàng Mai) và 2 bị can khác về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị can Lê Văn Phú. Ảnh: CACC

Phú Lê được biết đến là một trong những nhân vật nổi trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, cùng một số cái tên như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng. Phú từng tham gia các sự kiện âm nhạc, đóng MV và xuất hiện trong một số phim ngắn tự sản xuất, khai thác hình ảnh giới giang hồ.

Bộ phim Chạm mặt giang hồ có sự tham gia của Phú Lê thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Trên mạng xã hội, Phú thường xuất hiện với hình ảnh xăm kín người, đeo dây chuyền màu vàng có mặt hình đại bàng, nhẫn hình rồng và nhiều phụ kiện mang phong cách đặc trưng.

Vợ chồng Phú Lê cũng thường xuyên bán mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng và nhiều mặt hàng khác trên mạng.

Quá khứ bất hảo

Theo hồ sơ, Phú Lê từng có hai tiền án. Tháng 11/1998, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái xử phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến tháng 11/2000, Phú tiếp tục bị phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 28/4/2005, Phú chấp hành xong các bản án và đã được xóa án tích. Đáng chú ý, năm 2020, Phú Lê tiếp tục bị Công an Hà Nội điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Lã Thúy Kiều. Ảnh: CACC

Cụ thể, cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Lã Thúy Kiều và Trần Thị Đào (tức Đào “Chi Lê”) xảy ra mâu thuẫn trong việc bán hàng online. Hai bên nhiều lần quay video, chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Ngày 2/8/2020, Phú và Kiều gọi điện hẹn Đào gặp để giải quyết mâu thuẫn. Tối cùng ngày, Phú cùng Kiều và một số người quen đến khu vực UBND xã Dục Tú, huyện Đông Anh cũ. Thấy nhóm người xăm trổ, Đào sợ hãi bỏ về.

Sau đó, nhóm của Phú trở về khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai cũ. Tại đây, Hoàng Văn Thụy đề nghị hôm sau đến nhà Đào để đánh. Nếu không gặp được Đào thì đánh mẹ và dì của người này. Phú đồng ý và dặn chỉ đánh vào tay, chân, tránh vùng đầu.

Khoảng 11h30 ngày 3/8, Thụy được Trần Văn Tư chở bằng xe máy đến nhà Đào tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cũ. Thụy dùng tuýp sắt đánh bà Nguyễn Thị B. (dì của Đào) và bà Nguyễn Thị Ng. (mẹ của Đào). Bà Ng. bị thương tích, tổn hại 1% sức khỏe.

Sau vụ việc, Phú Lê và Hoàng Văn Thụy bị bắt giữ; 14 người liên quan được triệu tập.

Ngày 11/8/2020, Công an TP Hà Nội khởi tố Phú Lê về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 1/12/2020, TAND huyện Đan Phượng cũ đưa Lê Văn Phú, Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư ra xét xử sơ thẩm về tội danh này.

Tuy nhiên, bị hại trong vụ án bất ngờ rút đơn yêu cầu khởi tố nên tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án và làm các thủ tục để trả tự do cho 3 bị can.