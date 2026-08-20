Những chiếc hot dog phủ vàng lá giá 100 USD ở Mỹ

Một số nhà hàng đang làm mới món ăn đậm chất Mỹ bằng các hương vị quốc tế, trong khi số khác lại nâng cấp nó thành trải nghiệm ẩm thực thượng hạng với mức giá đắt đỏ.

Hot dog trứng cá tầm

Món "Golden Glizzy" trị giá 100 USD này bao gồm xúc xích, kem chua béo, phô mai mascarpone, 30 gram trứng cá tầm Ossetra và vàng lá 24 karat, tất cả được đặt trên chiếc bánh mì croissant mới nướng.

Món hot dog Golden Glizzy được phủ bên trên trứng cá tầm, kem chua béo, phô mai mascarpone và vàng lá. Ảnh: WSJ

Món ăn dát vàng này đã tạo nên cơn sốt tại giải đua xe Công thức 1 Miami Grand Prix và giải quần vợt Miami Open năm nay, xuất hiện trong vô số video trên mạng xã hội và luôn cháy hàng tại cả hai sự kiện.

"Mọi người thốt lên: Chà một chiếc hot dog giá 100 USD cơ đấy", Keith Glickman, đối tác quản lý của Golden Goat Caviar, công ty đứng sau món Golden Glizzy, chia sẻ. "Nhưng chỉ riêng một hộp trứng cá tầm Ossetra đó thôi đã có giá bán lẻ là 120 USD rồi. Vì vậy, tôi hay nói đùa với khách hàng rằng họ đang được món hời đấy".

Một lựa chọn khác cũng sang trọng không kém nhưng có giá "mềm" hơn là hai chiếc hot dog cỡ nhỏ ăn kèm trứng cá tầm và hành tím ngâm chua, được bán với giá 39 USD tại Bar Room thuộc nhà hàng The Modern, nằm trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York.

Hot dog mini phủ trứng cá tầm tại nhà hàng The Modern. Ảnh: WSJ

Tháp hot dog

Tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Breckenridge ở Breckenridge, Colorado, những "tòa tháp" mới đang làm thay đổi diện mạo ẩm thực nơi đây. Nhưng đó không phải là các tòa nhà cao tầng, mà là những khay chứa bánh mì, xúc xích và các món ăn kèm bày biện thành nhiều tầng.

Bên cạnh 6 cây xúc xích làm từ 100% thịt bò và 6 loại nước sốt, tháp đồ ăn trị giá 60 USD này còn đi kèm với khoai tây chiên kiểu waffle. Món ăn này, vốn mang lại vẻ sang trọng cho một món ăn bình dân, là một trong số nhiều kiểu "tháp hot dog" hiện đang được phục vụ tại các phòng VIP ở sân vận động và các quán ăn cao cấp. Điển hình là Alchemy Bistro & Bar ở Martha's Vineyard, nơi phục vụ món tháp gồm 4 chiếc hot dog kèm khoai tây chiên với giá 29 USD trong thực đơn đêm muộn.

Tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Aspen Snowmass, một quán ăn có tên "Hot Dogger" gần đây đã bắt đầu phục vụ hot dog với các loại gia vị và đồ ăn kèm độc đáo như furikake (gia vị rắc cơm Nhật Bản), rong biển nori và sốt wasabi.

Giá cả dao động từ 11 đến 16 USD, gấp khoảng 10 lần so với combo hot dog kèm nước ngọt nổi tiếng của Costco, vốn giữ nguyên mức giá 1,5 USD từ giữa thập niên 1980.

Tháp xúc xích trị giá 60 USD của Breckenridge được phục vụ kèm các loại sốt và khoai tây chiên. Ảnh: WSJ

Xúc xích dài gần 60 cm

Cũng như các xu hướng ẩm thực khác, mạng xã hội đã thúc đẩy nhu cầu đối với những chiếc hot dog "khủng" và độc đáo, một phần chi phí bạn bỏ ra chính là để có cơ hội khoe món ăn đó với mọi người.

Một trong những chiếc hot dog nổi tiếng trên mạng là chiếc xúc xích dài gần 60 cm kẹp trong ổ bánh mì dài khoảng 48 cm, được bán với giá 45 USD tại sân vận động Coors Field ở Denver. Được đặt tên là "Glizzilla", cái tên này gợi nhắc đến từ "glizzy", từ mà giới trẻ trên TikTok thường dùng để gọi món hot dog.

Món hot dog Glizzilla. Ảnh: WSJ

Joey Chestnut, 42 tuổi, người từng 18 lần giành được chiếc đai vàng tại Cuộc thi ăn Hot Dog quốc tế Nathan's Famous, cho rằng sức hút của món hot dog, bất kể giá cả ra sao, một phần bắt nguồn từ cảm giác hoài niệm.

"Thật khó để không có một kỷ niệm đẹp khi thưởng thức món hot dog", Chestnut nói. "Hot dog giống như một niềm vui mang lại cảm giác an toàn quen thuộc vậy".