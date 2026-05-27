Điện lực Hà Nội hoãn tất cả lịch cắt điện đến hết 1-6

Theo EVNHANOI, điều này nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6.

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn TP được xác lập lúc 21 giờ 30 ngày 26-5 đạt 6.290 MW, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW).

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26-5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24 giờ ngày 1-6-2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ bảy).

Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

Những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung đang xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có thời điểm trên 40 độ C.

Điều này đã khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải vượt đỉnh. Một số nơi ở Hà Nội đã mất điện cục bộ.

Đêm 26-5, rạng sáng 27-5, một số khu vực ở Hà Nội vẫn xảy ra sự cố mất điện. Chị Hoài Thương, ngõ Mễ Trì Thượng, cho biết nửa đêm bị mất điện đột ngột khiến gia đình phải đem con sang nhà họ hàng để tránh nóng. Một số gia đình mất điện vào nửa đêm phải ra công viên, tìm nhà nghỉ ở khu vực có điện để tránh trú.

Trước đó, chiều 26-5, Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc cũng trải qua tình trạng mất điện từ 15 giờ 15, do quá tải đường dây. Ngày 25-5, anh Trần Việt Anh, phường Vĩnh Hưng, phản ánh gia đình bị mất điện khoảng 20 phút vào buổi tối.

Theo EVNHANOI, đây không phải là cắt điện luân phiên mà chỉ là sự cố quá tải. Đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật đến xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.