Giá vàng năm 2025 phi mã, tăng 68,6 triệu đồng/lượng

Tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng

Năm 2024, thị trường vàng trong nước chứng kiến diễn biến chưa từng có, khi giá vàng liên tục bứt phá và thiết lập các mốc cao lịch sử mới. Mở cửa đầu năm (1/1), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch quanh 82,2-84 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tại DOJI ở mức 83,3-84,2 triệu đồng/lượng.

Từ đầu quý I, giá vàng trong nước tăng mạnh. Đến ngày 19/3, vàng nhẫn chính thức phá đỉnh lịch sử khi vượt mốc 100 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, vàng nhẫn tròn tại Doji được niêm yết ở mức 98,8-100,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cũng tiến sát ngưỡng 100 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 28/3, Công ty SJC nâng giá vàng miếng lên mức kỷ lục 98,7-100,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn ở mức 98,8-100,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn trơn 1-5 chỉ của SJC đạt 98,5-100,5 triệu đồng/lượng.

Sang tháng 4, giá vàng tiếp tục đi lên, vượt mốc 110-120 triệu đồng/lượng. Phiên giao dịch ngày 16/4 ghi nhận cú tăng mạnh gần 3 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên, đưa giá vàng miếng SJC vượt mốc 110 triệu đồng/lượng. Kết phiên, giá vàng miếng SJC đạt 113-115,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC và DOJI cùng được niêm yết quanh 110,5-113,5 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 18/4, thị trường tiếp tục chứng kiến cột mốc lịch sử mới khi giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 120 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC giao dịch ở mức 114-117 triệu đồng/lượng.

Sau các nhịp điều chỉnh ngắn, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng trong nửa cuối năm. Đến ngày 30/8, vàng miếng SJC vượt mốc 130 triệu đồng/lượng, chốt phiên ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC đạt 122,5-125 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/10, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới tại 138,1-140,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC tăng lên 134,3-137 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 10/11, giá bán vàng miếng SJC chính thức vượt mốc 150 triệu đồng, đạt 150,2 triệu đồng/lượng.

Tiếp đà tăng, giá vàng trong nước tiến sát đỉnh 160 triệu đồng/lượng. Ngày 29/12, Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng.

Chốt năm (31/12), giá vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm khá mạnh. Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống còn 145,9-148,9 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 68,6 triệu đồng/lượng (khoảng 81,5%). Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tăng 64,9 triệu đồng/lượng (khoảng 77,3%).

Người dân xếp hàng mua vàng. Ảnh: D.A

Xếp hàng mua vàng

Song song với đà tăng “nóng” của giá vàng, thị trường ghi nhận hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng, đặc biệt trong các giai đoạn giá liên tiếp lập đỉnh. Tại nhiều cửa hàng lớn ở Hà Nội và TPHCM, người dân phải xếp hàng từ sáng sớm để lấy số chờ giao dịch.

Không ít doanh nghiệp kinh doanh vàng rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí tạm ngừng bán ra trong một số khung giờ do nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu. Một số cửa hàng áp dụng biện pháp hạn chế lượng bán, chỉ cho phép mỗi khách hàng mua tối đa 1 chỉ vàng, chủ yếu là vàng nhẫn trơn, nhằm phân bổ hàng hóa và tránh tình trạng đầu cơ, gom hàng.

Trong khi nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, hoạt động bán ra lại khá dè dặt. Nhiều người lựa chọn nắm giữ vàng chờ giá cao hơn, khiến thị trường rơi vào tình trạng cung - cầu mất cân đối cục bộ, góp phần đẩy giá vàng trong nước tăng nhanh và chênh lệch mua - bán duy trì ở mức cao.

Dù vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi tham gia thị trường ở vùng giá cao kỷ lục. Thực tế cho thấy, giá vàng trong nước đã tăng rất nhanh trong thời gian ngắn, đi kèm với biên độ dao động lớn và nguy cơ điều chỉnh mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi.

Chênh lệch giá mua - bán vàng trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 2-3 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro thua lỗ ngắn hạn gia tăng đối với những nhà đầu tư “lướt sóng”. Việc mua vàng theo tâm lý đám đông, đặc biệt trong các giai đoạn người dân xếp hàng mua vàng, có thể khiến nhà đầu tư chịu bất lợi nếu giá đảo chiều hoặc thị trường hạ nhiệt đột ngột.

Nhà đầu tư cá nhân nên cân nhắc kỹ mục tiêu nắm giữ, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, đồng thời phân bổ danh mục hợp lý thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng.