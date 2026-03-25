Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng gần 13 triệu đồng trong 3 ngày

Sáng 25-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng khoảng 13 triệu đồng/lượng, từ vùng đáy 162 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh, lên mức 171,8 triệu đồng/lượng mua vào và 174,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 4,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động rất mạnh, với biên độ tăng giảm lên tới hàng triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường vẫn khá hạn chế. Nhiều doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng hay SBJ chỉ bán ra nhỏ giọt, mỗi khách được mua tối đa 1-2 chỉ vàng nhẫn trơn, trong khi vàng miếng SJC tiếp tục khan hiếm.

Giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, kim loại quý tiếp tục tăng mạnh, đến khoảng 9 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 4.588 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với đầu phiên. So với phiên trước, giá vàng đã tăng khoảng 170 USD/ounce; tính trong 3 ngày, mức phục hồi lên tới gần 500 USD/ounce, quay lại vùng giá trước đợt giảm sâu cuối tuần trước.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh khi căng thẳng xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện giá dầu lùi về khoảng 87,98 USD/thùng, giảm tới 4,7% so với phiên trước. Đồng thời, chỉ số DXY Index cũng giảm về quanh 99,2 điểm, thấp hơn so với ngưỡng gần 100 điểm duy trì trước đó

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng chưa dễ quay lại vùng đỉnh từng lập hồi cuối tháng 1 trên 5.600 USD/ounce. Trả lời Kitco, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định thị trường hiện chịu tác động lớn từ lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Theo ông Melek, việc giá vàng không tăng quá mạnh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng cho thấy kim loại quý này đặc biệt nhạy cảm với lợi suất thực. Dù thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát nhưng riêng yếu tố lạm phát chưa đủ để đẩy giá vàng đi lên; mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất mới là yếu tố quyết định.

Trong đó, giá dầu được xem là biến số then chốt. Khi giá dầu tăng mạnh, áp lực lạm phát gia tăng, kéo theo khả năng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, nếu giá dầu hạ nhiệt, vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ và đi lên trong thời gian tới.