Giá vàng hôm nay, 25-3: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.477 USD/ounce, tăng mạnh 157 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua (khoảng 4.320 USD/ounce).

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 6 giờ 30 sáng nay, giá kim loại quý tiếp tục vọt lên trên hơn 4.500 USD/ounce.

Cùng thời điểm này, giá bạc thế giới cũng tăng lên hơn 72 USD/ounce. Trong khi giá dầu lại giảm sâu.

Sau kỳ vọng về việc giảm leo thang xung đột ở Trung Đông, thị trường đêm qua đánh giá khả năng này là khó xảy ra. Từ đó, giới đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Tuy nhiên, do đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,4%, cùng với lo ngại lạm phát toàn cầu đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Trên các thị trường quan trọng khác, giá dầu thô tiếp tục tăng và giao dịch quanh mức 91,5 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị, tác động nhất định đến xu hướng của giá vàng hôm nay.

Trước đó, trong ngày 24-3, tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động cùng chiều với giá thế giới nhưng vẫn duy trì mức chênh lệch nhất định do yếu tố cung - cầu nội địa.

Giới phân tích nhận định rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố then chốt, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các thông tin kinh tế vĩ mô và diễn biến chính trị thế giới.