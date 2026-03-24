Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/3 trong tăng ngoài giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/3 tăng giá vàng miếng lên mức 170,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/3, giá vàng trong nước ngày 24/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/3, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/3, đảo chiều tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/3, tăng dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 167,2 –170,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 6,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 – 170 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/3 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 36 USD/ounce, xuống mức 4.370 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.483 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang trải qua những phiên biến động mạnh, với áp lực giảm vẫn hiện hữu dù đã có nhịp phục hồi từ đáy.

Theo Kitco, một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu gần đây có thể đến từ việc các ngân hàng trung ương - lực mua chủ đạo trong thời gian qua - bắt đầu bán ra.

Ông Bernard Dahdah - Chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis - nhận định, động thái này không còn là tin đồn mà đã phần nào phản ánh qua diễn biến thị trường. Việc bán vàng có thể nhằm hỗ trợ đồng nội tệ hoặc phục vụ nhu cầu nhập khẩu năng lượng, từ đó tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, giá vàng được dự báo có thể tiếp tục chịu áp lực và không loại trừ khả năng lùi về vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.370 USD/ounce (tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 31,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/3, giá vàng ngày 25/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.