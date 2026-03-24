Theo Jim Wyckoff, trong một phiên giao dịch đầy biến động đối với nhiều thị trường, giá vàng giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong ngày.

Khi giá vàng chạm đáy bốn tháng vào 23/3, giá bạc đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 3,5 tháng và đang giao dịch cao hơn vào giữa trưa. Phân tích kỹ thuật cho thấy phe gấu trên thị trường vàng và bạc hiện đã kiệt sức.

Phe bán vàng, bạc thế giới dường như đã hết động lực (ảnh minh họa).

Tin tức bất ngờ từ Tổng thống Trump về việc chiến tranh Iran có thể giảm leo thang đã làm đảo lộn thị trường với những biến động giá lớn, bao gồm cả vàng và bạc.

Giá dầu thô giảm khoảng 10% trong khi thị trường kim loại đang tiếp tục chịu áp lực bán ra trong bối cảnh lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Giá vàng tháng 4 giảm 103,40 USD xuống còn 4.468,00 USD. Giá bạc tháng 5 tăng 0,841 USD lên 70,46 USD.

Tổng thống Trump cho biết, ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, theo một bài đăng trên Truth Social.

Ông nói rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua. Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran được cho là đã bác bỏ tuyên bố về tiến triển này của ông Trump.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phục hồi và giá trái phiếu tăng mạnh sau bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump.

Trên các thị trường tài chính quốc tế 23/3, chỉ số Đô la Mỹ giảm. Giá dầu thô giảm mạnh và giao dịch quanh mức 86 đô la một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Về mặt kỹ thuật, phe gấu trên thị trường vàng dường như đã kiệt sức, bằng chứng là đợt bán tháo lớn ngày 23/3, khi giá vàng giảm mạnh rồi bật trở lại gần mức cao nhất trong ngày – cho thấy phe gấu đã hết động lực.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò đối với hợp đồng tương lai vàng tháng 4 là đóng cửa trên mức kháng cự mạnh ở 4,750 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe gấu là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức thấp nhất ngày là 4,100 USD.

Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở 4,500 USD và sau đó là mức cao nhất ngày hôm nay là 4,537 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4,300 USD và sau đó là 4,250 USD.

Phe mua kỳ hạn bạc tháng 5 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật mạnh ở 80,00 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là đóng cửa dưới mức hỗ trợ mạnh ở 60,00 USD.

Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất hôm nay là 71,03 USD và sau đó là 75,00 USD. Mức hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 65,00 USD và sau đó là mức thấp nhất hôm nay là 61,21 USD.