Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chiều 24/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 167,2 triệu đồng/lượng; giá bán 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI thời điểm 15h34’ cũng niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội chiều 24/3 cũng thay đổi so với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá bán so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng cùng ngày.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.423 USD/oz, tăng 69 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/3: 1 USD = 26.364 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra chiều nay 29,8 triệu đồng/lượng.