Giá xăng dầu hôm nay 18/4 mới nhất: Thị trường vừa giảm mạnh đã đối mặt tình thế bất lợi

Giá dầu thế giới chốt tuần giảm mạnh

Theo dữ liệu cập nhật đến 18/4, giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 83,85 USD/thùng, giảm 10,84 USD (tương đương giảm 11,45%). Dầu Brent quốc tế đứng ở mức 90,38 USD/thùng, giảm 9,01 USD (tương đương giảm 9,07%).

Giá xăng dầu chốt tuần giảm mạnh

Đà lao dốc mạnh xảy ra vào ngày 17/4, ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu – đã được mở hoàn toàn cho mọi tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hạ nhiệt căng thẳng giữa các bên liên quan, sau các thỏa thuận ngừng bắn gần đây.

Đáng chú ý, chỉ 20 phút trước thông báo của Iran, thị trường ghi nhận một lệnh bán khống khổng lồ với tổng giá trị lên tới 760 triệu USD. Cụ thể, các nhà đầu tư đã bán 7.990 lô hợp đồng tương lai dầu Brent chỉ trong vòng 1 phút (từ 12h24 đến 12h25 theo giờ quốc tế), theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG) mà Reuters trích dẫn.

Ngay sau thông tin eo biển Hormuz mở cửa, giá dầu thô Mỹ (USOIL) giảm mạnh từ mốc 90 USD/thùng xuống quanh 83 USD, thậm chí chạm mức thấp nhất trong 5 tuần. Dầu Brent cũng sụt hơn 10%, lùi về khoảng 89-90 USD/thùng. Động thái này giải tỏa đáng kể áp lực gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nhiều chuyên gia và nhà lập pháp lo ngại về khả năng giao dịch nội gián trên thị trường phái sinh dầu mỏ, khi đây không phải lần đầu tiên xuất hiện các lệnh bán khống lớn “đi trước” tin tức quan trọng. Các trường hợp tương tự đã xảy ra vào đầu tháng 4 và cuối tháng 3/2026, với giá trị đặt cược từ 500 triệu đến 950 triệu USD.

Giá xăng dầu trong nước ngày 18/4

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.592 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.761 đồng/lít

Dầu diesel: không cao hơn 31.041 đồng/lít

Dầu mazut: không cao hơn 20.332 đồng/kg

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua ba kỳ điều chỉnh giảm mạnh liên tiếp (ngày 8/4, 9/4 và 16/4). Đặc biệt, dầu diesel giảm tổng cộng tới 13.747 đồng/lít, dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg sau ba kỳ này.

Theo Bộ Công Thương, mức giá xăng dầu hiện tại của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để có điều chỉnh kịp thời, đồng thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá với Chính phủ và Thủ tướng.

Triển vọng sắp tới

Việc eo biển Hormuz mở lại được xem là yếu tố then chốt giúp giảm căng thẳng cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, hôm nay, việc Iran tái áp đặt hạn chế với Eo biển Hormuz khiến diễn biến giá dầu sắp tới trở nên bất định.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran hôm nay tuyên bố eo biển Hormuz "quay về tình trạng như trước, nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ" của lực lượng vũ trang nước này, đảo ngược quyết định mở cửa hoàn toàn với các tàu thương mại đưa ra ngày 17/4.

Quân đội Iran nói Washington đã phá vỡ cam kết bằng cách tiếp tục phong tỏa tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran. Họ cảnh báo Tehran sẽ siết chặt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt chiến dịch phong tỏa.

"Tình trạng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu đến và đi từ Iran", tuyên bố có đoạn.

Trước khi Iran đưa quyết định mới, MarineTraffic cho hay 8 tàu chở dầu đã băng qua eo biển Hormuz hôm nay. Nhóm này gồm một tàu chở dầu thô cỡ lớn, một số tàu chở sản phẩm dầu mỏ và hóa chất, cùng các tàu chở khí hóa dầu (LPG).

Sự đảo ngược này xảy ra chỉ vài giờ sau khi thị trường dầu mỏ đã định giá theo kịch bản mở cửa. Những biến động này nhiều khả năng sẽ khiến giá dầu đảo chiều tăng mạnh khi thị trường mở cửa trở lại vào đầu tuần tới.

Câu chuyện qua lại này theo một quỹ đạo quen thuộc của cuộc xung đột. Chiến tranh bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Iran đóng eo biển chỉ trong vài ngày sau đó. Sau nhiều tuần không kích và đàm phán thất bại, Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân toàn diện đối với các cảng của Iran vào ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad sụp đổ. Iran đồng ý mở lại hạn chế sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực – rồi đảo ngược quyết định hôm thứ Bảy sau khi ông Trump khẳng định phong tỏa của Mỹ “sẽ vẫn duy trì toàn lực” cho đến khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân.

Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – tương đương khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng việc khôi phục sản lượng dầu Trung Đông có thể mất tới hai năm.